Gerçekte ne kadar uykuya ihtiyacınız var?

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Ne kadar süre erteleyebilirsiniz?
İyi bir uykuyu tanımlayacak nicelik olarak normal bir saat yoktur. Çoğu yetişkin insan gününü iyi yönetebilmek için 7-9 saat arasında bir uykuya ihtiyaç duyar. Ancak daha fazla uyuyan insanlar da vardır. Fakat bu gibi durumlar depresyon ve kronik yorgunluk gibi başka sağlık problemlerinden kaynaklı yaşanabileceğinden dikkat edilmesi gerekir. New Jersey Yaşam İçin Uyku Merkezi’nin tıbbi direktörü Carol Ash, kendi ideal uyku-uyanıklık döngünüzü bulmanın sağlıklı bir uykunun anahtarı olduğunu söylüyor.
Uyku eksikliği sağlığa zarar veriyor
İngiltere’de yapılan bir araştırmada bilim insanları sürekli olarak uykudan yoksun yaşayan insanların (Günde ya da gecede 5 saat veya daha az uyku uyuyan insanlar) yüksek tansiyon ve kardiyovasküler sorunlar için daha büyük risk taşıdıklarını keşfetti.
Yetersiz uyku aynı zamanda obezite, şeker hastalığı, depresyon, alkolizm ve otomobil kazaları riskini de artırıyor. 2007 yılında California Üniversitesi Berkeley’in çalışması da, uyku yoksunluğunun beyindeki oksijen ve konsantrasyonu düzenleyen alanları doğrudan etkilediğini gösteriyor.
Peki sağlıklı uyku belirtileri neler?
Uyku sorununu tespit etmek için doktorlar uyku miktarını ve kalitesini incelerler. Uyku kalitesi söz konusu olduğunda hastalar için sorun her zaman çok net değildir. Örneğin geceleri uykusuz kalmış bir kişi bir şeylerin ters gittiğini rahatça anlayabilir. Ancak uyku apnesine sahip biri problemi olduğunu düşünemez.
Bu nedenle uyku bozukluğunun en belirleyici işareti gün boyunca kendinizi nasıl hissettiğinizdir. Genel olarak uyandığınızda tazelenmiş hissediyorsanız sağlıklı bir uyku uyuyorsunuz demektir. Ancak kronik olarak uykulu ve sinirli bir şekilde uyanıyorsanız bu bir uyku bozukluğu yaşadığınıza dair kuvvetli bir işaret olabilir.
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