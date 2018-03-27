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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
27.03.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Geçmeyen sırt ağrıları ‘kamburluk’ habercisi olabilir!

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Geçmeyen sırt ağrıları ‘kamburluk’ habercisi olabilir!

Omurgamızın boyun, sırt ve bel bölgesinin doğal olarak sahip olduğu bazı açılar vardır. Boyun ve bel arkaya doğru açılanırken sırt bölümü ise öne doğru açılanır. Sırtta olan bu açının normal sınırlardan fazla olmasına kifoz artışı yani kamburluk deniyor. Peki kamburluk neden oluşur? Tedavi yöntemleri nelerdir? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr Seçkin Sarı, kamburluk ile ilgili merak edilenleri anlattı...

Kamburluk omurganın kendinden kaynaklanabildiği gibi kaslardan ya da duruştan da kaynaklanabiliyor. Bizim her bir omurumuzun önünde olan “cisim” kısmının yüksekliğinde dengesizliğe sebep olan durumlar omurgamızın öne yatmasına neden olur. Çocukluk ve yetişkin çağlarda Scheuermann hastalığı dediğimiz bu omur cisim büyümesindeki dengesizlik en sık görülen tabloyken, yetişkinlerde ve ileri yaşlarda omurlardaki bu dengesiz yükseklik kaybının nedeni kemik erimesidir. Kaslardan ve duruştan kaynaklanma durumunda ise hastaların omurlarında bir patoloji yokken duruş hatası ve kas güçsüzlüğüne bağlı olarak oluşan kifoz artışı mevcuttur. Aslında burada daha kolay müdahale edilen ve daha sık karşılaştığımız kifozlar, postural kifoz dediğimiz duruşsal olanlarıdır. 

ÇOCUKLARDA KAMBURLUĞA DİKKAT!

Özellikle çocuklarda görülen Scheuermann hastalığında çocuk uzadıkça omurganın arka kısmı daha fazla, ön kısmı daha az uzar ve öne kamburluğu artar. O yüzden bu çocuklar mutlaka yakın takip edilmelidir. Artış durumlarında cerrahi olarak müdahale etmek gerekmektedir. Ancak omurlarında şekil bozukluğu olmayan çocuklarda ve yetişkinlerde egzersizler ve yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesiyle duruş düzeltilebilir. Çocuk hastaları daha çok aileleri dış görüntüleri nedeniyle doktora götürürken, yetişkin hastalar daha çok sırt ağrısı yakınmasıyla doktora başvurmaktadırlar. Özellik masa başında bilgisayar karşısında günlerinin büyük çoğunluğunu geçiren kişilerde sırt ağrıları artık meslek hastalığı olmuş durumdadır.

Geçmeyen sırt ağrıları ‘kamburluk’ habercisi olabilir

KAMBURLUKTAN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Öncelikle yapılması gereken, omurga rahatsızlıkları ile ilgili tecrübeli bir hekim tarafından yapılan muayene ve istenen tetkiklerle sorunun omur mu yoksa duruşa bağlı olup olmadığının ayırt etmek ve devamında soruna yönelik tedaviye başlamaktır. Doktorunuz size uygun tedavi yöntemlerini ve yönergelerini verecektir. Omurlarda şekil bozukluğu olan ve vücut dengesini bozan eğriliklerde hastalar ameliyat edilerek eğrilikler tam anlamıyla düzeltilebilmektedir. Eğri omurlara konan vidalarla omurga, olması gereken açıda sabitlenmektedir. Omurlarında sorun olmayan, kamburluğu duruş bozukluğuna bağlı hastalarda ise düzenli egzersiz tedavi edici olmaktadır. Eğer bel ve sırt kaslarınız güçsüzse buna yönelik egzersizlere yoğunlaşın. İş yerinizde çalıştığınız bilgisayar, masa ve sandalyenin düz olmasına ve bel desteği kullanmaya dikkat edin. Her zaman dik oturmaya gayret edin. Kitap okurken veya telefona bakarken boynunuzu ve sırtınızı öne doğru eğmeyin.

Geçmeyen sırt ağrıları ‘kamburluk’ habercisi olabilir

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