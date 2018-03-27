Geçmeyen sırt ağrıları ‘kamburluk’ habercisi olabilir!

Kamburluk omurganın kendinden kaynaklanabildiği gibi kaslardan ya da duruştan da kaynaklanabiliyor. Bizim her bir omurumuzun önünde olan “cisim” kısmının yüksekliğinde dengesizliğe sebep olan durumlar omurgamızın öne yatmasına neden olur. Çocukluk ve yetişkin çağlarda Scheuermann hastalığı dediğimiz bu omur cisim büyümesindeki dengesizlik en sık görülen tabloyken, yetişkinlerde ve ileri yaşlarda omurlardaki bu dengesiz yükseklik kaybının nedeni kemik erimesidir. Kaslardan ve duruştan kaynaklanma durumunda ise hastaların omurlarında bir patoloji yokken duruş hatası ve kas güçsüzlüğüne bağlı olarak oluşan kifoz artışı mevcuttur. Aslında burada daha kolay müdahale edilen ve daha sık karşılaştığımız kifozlar, postural kifoz dediğimiz duruşsal olanlarıdır.



ÇOCUKLARDA KAMBURLUĞA DİKKAT!

Özellikle çocuklarda görülen Scheuermann hastalığında çocuk uzadıkça omurganın arka kısmı daha fazla, ön kısmı daha az uzar ve öne kamburluğu artar. O yüzden bu çocuklar mutlaka yakın takip edilmelidir. Artış durumlarında cerrahi olarak müdahale etmek gerekmektedir. Ancak omurlarında şekil bozukluğu olmayan çocuklarda ve yetişkinlerde egzersizler ve yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesiyle duruş düzeltilebilir. Çocuk hastaları daha çok aileleri dış görüntüleri nedeniyle doktora götürürken, yetişkin hastalar daha çok sırt ağrısı yakınmasıyla doktora başvurmaktadırlar. Özellik masa başında bilgisayar karşısında günlerinin büyük çoğunluğunu geçiren kişilerde sırt ağrıları artık meslek hastalığı olmuş durumdadır.

KAMBURLUKTAN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Öncelikle yapılması gereken, omurga rahatsızlıkları ile ilgili tecrübeli bir hekim tarafından yapılan muayene ve istenen tetkiklerle sorunun omur mu yoksa duruşa bağlı olup olmadığının ayırt etmek ve devamında soruna yönelik tedaviye başlamaktır. Doktorunuz size uygun tedavi yöntemlerini ve yönergelerini verecektir. Omurlarda şekil bozukluğu olan ve vücut dengesini bozan eğriliklerde hastalar ameliyat edilerek eğrilikler tam anlamıyla düzeltilebilmektedir. Eğri omurlara konan vidalarla omurga, olması gereken açıda sabitlenmektedir. Omurlarında sorun olmayan, kamburluğu duruş bozukluğuna bağlı hastalarda ise düzenli egzersiz tedavi edici olmaktadır. Eğer bel ve sırt kaslarınız güçsüzse buna yönelik egzersizlere yoğunlaşın. İş yerinizde çalıştığınız bilgisayar, masa ve sandalyenin düz olmasına ve bel desteği kullanmaya dikkat edin. Her zaman dik oturmaya gayret edin. Kitap okurken veya telefona bakarken boynunuzu ve sırtınızı öne doğru eğmeyin.

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