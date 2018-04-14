Gebelik dÃ¶neminde neden Omega-3 almalÄ±yÄ±z?

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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SaÄŸlÄ±k
14.04.2018 - 09:40, Son GÃ¼ncelleme:

Gebelik döneminde neden Omega-3 almalÄ±yÄ±z?

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Gebelik döneminde neden Omega-3 almalÄ±yÄ±z?

Yediden yetmiÅŸe herkes iÃ§in alÄ±nmasÄ± Ã¶nerilen omega-3 yaÄŸ asitleri, gerek anne adayÄ±nÄ±n kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, gerekse bebeÄŸin zihinsel ve bedensel geliÅŸimi iÃ§in oldukÃ§a Ã¶nemlidir. BalÄ±k baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok besin maddesinde bulunan omega-3 yaÄŸ asitleri vÃ¼cudumuzda Ã¼retilmezler ve dÄ±ÅŸarÄ±dan besinler yoluyla alÄ±nmasÄ± gerekir.Â KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum UzmanÄ± Op. Dr. Zahide KÃ¼Ã§Ã¼k, gebelik dÃ¶neminde omega-3 takviyesi hakkÄ±nda merak edilenleri sizler iÃ§in anlattÄ±.

Bebeklerde beyin geliÅŸiminin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±, hamileliÄŸin son 3 ayÄ±nda ve doÄŸumdan sonraki ilk bir yÄ±lda meydana gelir. Annenin aldÄ±ÄŸÄ± omega-3 takviyesi, bebeÄŸin beyin geliÅŸiminde, gÃ¶z ve sinir sisteminin foksiyonlarÄ±nda Ã¶nemli rol oynar. YapÄ±lan bazÄ± araÅŸtÄ±rmalarda, omega-3 eksikliÄŸinde, bebeklerin doÄŸum aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ izlenmiÅŸ, ileri yaÅŸamlarÄ±nda gÃ¶rme problemlerinin daha fazla, dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha sÄ±k; el, gÃ¶z koordinasyonlarÄ±nÄ±n veÂ  algÄ±lamalarÄ±nÄ±n daha azÂ  olduÄŸu gÃ¶sterilmiÅŸtir. Annede ise omega-3 kullanÄ±mÄ±nÄ±n gebelik dÃ¶neminde, preeklampsi (gebelik zehirlenmesi), prematÃ¼re doÄŸum riski ve lohusalÄ±k depresyonunu Ã¶nlediÄŸine dair Ã§alÄ±ÅŸmalar vardÄ±r.

Gebelik dÃ¶neminde neden Omega-3 almalÄ±yÄ±z

OMEGA-3 HANGÄ° BESÄ°N KAYNAKLARINDAN ALINABÄ°LÄ°R?

Omega-3 yaÄŸ asitleri, temel yaÄŸ asitleridir ve vÃ¼cut tarafÄ±ndan Ã¼retilmediÄŸi iÃ§in, besinlerden alÄ±nmasÄ± gerekir. Omega-3 hayvansal olarak balÄ±klarda (somon,Â  uskumru,Â  hamsi, sardalye vb), merada otlamÄ±ÅŸ hayvanlarÄ±n sÃ¼tÃ¼nden elde edilen kaymak ve tereyaÄŸÄ±nda; yumurtada,Â  bitkisel olarak da semizotu,Â  Ä±spanak ve karalahana gibi yeÅŸil yapraklÄ± sebzelerde, cevizde, keten tohumunda bulunur.

SaÄŸlÄ±k iÃ§in Ã§ok faydalÄ± olan omega-3 yaÄŸ asitlerinin en Ã¶nemli kaynaÄŸÄ± balÄ±k tÃ¼ketimidir. Ancak bazÄ± deniz Ã¼rÃ¼nlerindeki aÄŸÄ±r metaller, endÃ¼striyel kimyasallar ve cÄ±va zehirlenmesi riski nedeniyle fazla alÄ±nmasÄ± bebek iÃ§in zararlÄ± olabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ cÄ±va, Ã¶zellikle fetusun geliÅŸen sinir dokusuna toksik etki edebilir. CÄ±va iÃ§eriÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼k olan hamsi, sardalye, somon, palamut, lÃ¼fer, levrek, Ã§upraÂ gibi balÄ±klar gebelikte gÃ¼venle tÃ¼ketilebilir.

Gebelik dÃ¶neminde neden Omega-3 almalÄ±yÄ±z

OMEGA-3 TAKVÄ°YESÄ° SATIN ALIRKEN NELERE DÄ°KKAT EDÄ°LMELÄ°?

BalÄ±k yaÄŸÄ± ya da omega-3 preparatlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±, cÄ±va ve diÄŸer kimyasallarÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± ve toksisitesini Ã¶nleyebilir. Ancak balÄ±k yaÄŸÄ± satÄ±n alÄ±rken, saf omega-3 olmasÄ±na, EPA ve DHA oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ±na dikkat edin. Omega-3 takviyelerinin bazÄ±larÄ± balÄ±k karaciÄŸerinden yapÄ±lmaktadÄ±r, bunlardan kaÃ§Ä±nmak faydalÄ± olur, Ã§Ã¼nkÃ¼ bunlar aÅŸÄ±rÄ± miktarda A vitamini iÃ§erir ve A vitamini yÃ¼ksek dozda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bebeÄŸe zarar verebilir. Hamilelikte balÄ±ÄŸÄ±n karaciÄŸerinden deÄŸil, gÃ¶vdesinden Ã¼retilen â€˜saf omega-3â€™ destekleri kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Her ÅŸeyin doÄŸalÄ± iyidirâ€™ kuralÄ±ndan yola Ã§Ä±kÄ±larak, omega-3â€™Ã¼n de birÃ§ok madde gibi doÄŸal yollardan alÄ±nmasÄ± Ã¶nerilir. Haftada 2 Ã¶ÄŸÃ¼n balÄ±k, 2 Ã¶ÄŸÃ¼n Ä±spanak ve benzeri sebze yemekleri yemek, gÃ¼nde 2-3 adet ceviz tÃ¼ketmek omega 3 alÄ±mÄ± iÃ§in yeterli doÄŸal besinlerdir. Ancak doÄŸal yollardan yeterince alamayan kiÅŸilerde, doktorlarÄ±nÄ±n Ã¶nerdiÄŸi ÅŸekilde ve dozda omega-3 desteÄŸi kullanÄ±labilir.

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Gebelik dÃ¶neminde neden Omega-3 almalÄ±yÄ±z

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