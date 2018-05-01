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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
01.05.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Gebeliğin 8. haftası | Hafta hafta gebelik

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Gebeliğin 8. haftası | Hafta hafta gebelik

Gebeliğin 8. haftasında ne gibi gelişmelerin olduğu, anne karındaki bebekleri hangi durumların beklediği ve gelişim süreci, anne adayları tarafından merak ediliyor. Gebeliğin 8. haftasına dair merak ettikleri konuları sorgulayan vatandaşlar, bu dönem hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, gebeliğin 8. haftasında ne olur? Gebeliğin 8. haftasında bebekte hangi gelişmeler olur?

Kucaklarına almak için sabırsızlıkla gün saydıkları bebeklerinin anne karnındaki 8. haftasında neler yaşayacağını merak eden anne adayları, bebeklerinde ne gibi değişiklikler meydana geldiğine dair araştırma yapıyor. Anne adayları ayrıca bu dönemde kendilerinde de ne gibi değişiklikler olacağını ve nelere dikkat etmesi gerektiklerini sorguluyor.  İşte, hamilelikte 8. hafta olacaklar ve hamilelik sürecine dair bilmeniz gerekenler...

GEBELEĞİN 8. HAFTASI

Hamileliğinizin 8. haftasında Bebeğinizin el ve ayaklarından perde şeklinde parmakları çıkmaya başlıyor. Kuyruğunun da yavaş yavaş yok olmaya yüz tuttuğu bu dönemde bebeğin nefes borusu da oluşmaya başlar. Kilosu henüz 1 gram kadar olan bebeğinizin boyu ise 1.5 cm civarındadır. Henüz cinsiyet belli olmasa da ileride testis veya overleri (yumurtalık) oluşturacak olan iç genital yapılar gelişmeye başlar.

Bir uzman tarafından yapılan ultrasonda bebeğin vücut ayrıntıları net belli olmada da kendisi ve kalp atımı net olarak görülebilir. Ayrıca anne karnında bebeğin kemik gelişimi devam eder ve gözlerdeki renk pigmentleri bu haftada gelişmeye başlar.

Rahmin giderek büyüdüğü bu dönemde, rahim büyüdüğü için idrar kesesine baskı yapar ve sık sık idrara çıkma durumu bu haftada devam eder. Ayrıca gündelik hayatta giyindiği kıyafetlerinde kendisini sıktığını hisseder. Annenin kendini yorgun, bitkin hissetmesi, sürekli uyumak ve yatmak istemesi bu haftalarda oldukça sık rastlanan olağan durumlardır.

Hamileliğin bu evresinde doktorunuz sizden bir takım testler isteyebilir. Bunlardan bazıları basit kan testleri, bazıları ise biraz daha karmaşık prosedürler içeren ama yapılmasının faydalı olacağı testlerdir. Ancak bu testleri yaptırmadan önce mutlaka doktorunuzdan bilgi alın, kafanızdaki soru işaretleri ve merak ettiğiniz soruları mutlaka sorun.

Bu dönemde metabolizmanızın sağlıklı bir şekilde olağan seyrinde çalışmaya devam edebilmesi için günlük ihtiyacınız olan minimum 2 litre suyu tüketmeye gayret etmelisiniz. Anne adayları bu dönemde, taze meyve ve sebzeye ağırlık vermeli. yağlı ve şekerli gıdalardan mutlaka uzak durmalıdır. Ayrıca kafeinden sakınmalı ve besleyici gıdalara ağırlık vererek, faydasız kalorili gıdaları tüketmemelidir.

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