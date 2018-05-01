Gebeliğin 7. haftası | Hafta hafta gebelik

Kucaklarına almak için sabırsızlıkla gün saydıkları bebeklerinin anne karnındaki 7. haftasında neler yaşayacağını merak eden anne adayları, bebeklerini neler beklediğine dair araştırma yapıyor. Anne adayları ayrıca bu dönemde kendilerinde de ne gibi değişiklikler meydana geleceğini merak ederek sorguluyor. İşte, hamilelikte 7. hafta olacaklar ve hamilelik sürecine dair bilmeniz gerekenler...

GEBELİĞİN 7. HAFTASI

Hamileliğinizin 7. haftasında bebeğinizin el ve ayakları ortaya çıkıyor. Bu dönemde bebeğiniz teknik olarak hala bir embriyodur ve kuyruk kemiğine bağlı bir eklenti gibi gözüken küçük bir kuyruğu vardır. Geçtiğimiz hafta göre iki kat büyüyen bebeğiniz artık 1 cm boyuta ulaşır. Ayrıca bu dönemde bebeğiniz göz rengi belli olur. Bunların yanında, sindirimine yardımcı olacak ve insülin hormonunu üretecek olan pankreası ve apandisi de yavaş yavaş oluşmaya başlıyor.

Bebeğinizde bu değişiklikler olurken sizde de değişiklikler meydana gelmeye devam eder. Anne adaylarının rahmi diğer 6 haftaya göre iki kat daha büyür ve bulantı artık daha belirgin bir hal alır. Kan değerlerinin yükselmesi ve böbreklerin ekstra sıvıyı işlemesi nedeniyle daha çık idrara çıkılır. Bu dönemde iyi artan bulantılar ortalama olarak 14. hafta civarında azalmaya başlar. 7. haftadan itibaren gebeliğinizin yaşı tayin edilebilir ve muhtemel doğum tarihiniz de hesaplanabilir.

Gebeliğin 7. haftasından itibaren artık bir doktor kontrolü gerekli hale geliyor. İyi bir doğum öncesi bakım, bebeğinizin yaşama sağlıklı bir başlangıç yapabilmesine yardımcı olur dolayısıyla, bu dönemden itibaren düzenli olarak bir uzmandan yardım almayı ihmal etmemenizi öneririz.

Bu dönemde metabolizmanızın sağlıklı bir şekilde olağan seyrinde çalışmaya devam edebilmesi için günlük ihtiyacınız olan minimum 2 litre suyu tüketmeye gayret etmelisiniz. Anne adayları bu dönemde, taze meyve ve sebzeye ağırlık vermeli. yağlı ve şekerli gıdalardan mutlaka uzak durmalıdır. Ayrıca kafeinden sakınmalı ve besleyici gıdalara ağırlık vererek, faydasız kalorili gıdaları tüketmemelidir.

Gebeliğiniz eğer solunum yolu enfeksiyonlarının yoğun olarak görüldüğü kış aylarına denk geliyorsa grip, nezle, öksürük gibi şikayeti olan insanlarla çok yakın temasta bulunmamaya gayret etmeli ve kızamık, kabakulak ve suçiçeği gibi bulaşıcı hastalıkları olan küçük çocuklardan da uzak durmalısınız.