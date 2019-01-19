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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
19.01.2019 - 19:47, Son Güncelleme:

GBS hastalığı nedir? Tedavisi var mı?

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GBS hastalığı nedir? Tedavisi var mı?

GBS hastalığı nedir sorusunun yanıtı birçok vatandaşın merak ettiği ve sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Guillain-Barré sendromu (GBS) olarak da bilinen hastalık kas zayıflığına, refleks kaybına vb. sebeplere neden oluyor. Peki, GBS hastalığı nedir? Tedavisi var mı?

Guillain-Barre sendromu, sinir sistemiyle ilgili bir sorundur. Bu hastalık, kas zayıflığına, refleks kaybına, kollarda, bacaklarda, yüzde ya da vücudun diğer kısımlarında hissizliğe ya da karıncalanmaya neden olur.

Guillain-Barré sendromu (GBS), felce ve ölüme sebep olabilir. Ama birçok kişide durum daha iyiye gider ve az sayıda kalıcı sorun görülür.

GBS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ayaklarda ve ellerde karıncalanma,
Ayaklarınızda başlayan güçsüzlük hissinin vücuda yayılması
Yürürken denge sağlayamama, merdiven çıkamama
Konuşma, çiğneme yutma gibi hareketlerde zorluk
Özellikle geceleri ortaya çıkan şiddetli ağrı ve kramplar
Nabzın yükselmesi
Yüksek ya da düşük tansiyon
Nefes almada güçlük

GBS TEDAVİ SÜRECİ NASILDIR?

Bir kere hasta mutlaka yatarak hatta yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmelidir. Çünkü hastalık seyri, felçlerin nereye kadar ilerleyebileceği bilinmemektedir. Sonlum, kan basıncı ve nabız gibi hayati işlevler yakından izlenir. Bu arada 2 ana tedavi işleminden biri veya ikisi yapılabilir:

Plazmaferez: Kan, vücudun bir damarından alınıp özel bir filtre cihazından geçirilir ve başka bir damardan vücuda geri verilir. Bu işlem sırasında sinir dokularına zararlı oto-antikorlar ayıklanmış olur.

IVIG(ıntravenöz immün globulin) Verilmesi: Gönüllü vericilerden elde edilen sağlıklı saf antikorlar oto-antikorların sinir hücrelerine zara vermesine engel olur.

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