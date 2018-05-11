Ferritin eksikliği nedir? Ferritin eksikliği neden olur?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sağlık
11.05.2018 - 19:19, Son Güncelleme:

Ferritin eksikliği nedir? Ferritin eksikliği neden olur?

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Ferritin eksikliği nedir? Ferritin eksikliği neden olur?

Eksikliği ya da yüksekliği bedensel bazı problemlerin işareti olan ferritinin ne olduğu son günlerde merak konusu oldu. Ferritin eksikliğinin ne olduğunu ve ferritin eksikliğinin nasıl giderildiğini merak eden vatandaşlar, ferritinin ne olduğuna dair bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, ferritin eksikliği nedir? Ferritin eksikliği nasıl giderilir?

Vücudumuzda önemli bir işlevi olan ferritin işlevi, görevi ve ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca, ferritin eksikliğinin nasıl giderildiği de merak ediliyor. İşte, ferritin hakkında merak edilen tğm detaylar...

FERRİTİN NEDİR?

Ferritin, karaciğer başta olmak üzere, kemik iliği, dalak ve bağırsaklar olmak üzere vücuttaki tüm dokularda bulunan ve gerektiğinde kullanılacak zamana kadar demirin depolanmasını sağlayan bir çeşit depo proteindir.

FERRİTİN EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Ferritin eksikliği demir eksikliği ile alakalıdır. Yeterli demir olmadığında kan üretimi azalıp dokulara oksijen taşınması azalır ve ferritin eksikliği baş gösterir. Ferritin eksikliği ayrıca kazalar ya da düşmeler sonucu oluşan yara ve iç kanamalar, kadınlardaki adet kanamaları, kronik enfeksiyonları da ferritin eksikliğine sebebiyet veren nedenlerdendir.

Beslenme bozuklukları, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar sistemdeki ferritin eksikliğine sebeb olan başlıca durumlardandır. Vücudun ihtiyacı olan gıdalar yoluyla alınması gereken demirin sindirim sistemi tarafından yeterince  işlenememesi de ferritin eksikliğine yol açar. Eksikliği (düşmesi) de, yüksekliği (yükselmesi) de bedensel bazı problemlerin işareti. Bu nedenle; yıllık sağlık taramalarınızda ferritininize de baktırmanızda fayda var.

 

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