Ferritin eksikliği nedir? Ferritin eksikliği neden olur?
Eksikliği ya da yüksekliği bedensel bazı problemlerin işareti olan ferritinin ne olduğu son günlerde merak konusu oldu. Ferritin eksikliğinin ne olduğunu ve ferritin eksikliğinin nasıl giderildiğini merak eden vatandaşlar, ferritinin ne olduğuna dair bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, ferritin eksikliği nedir? Ferritin eksikliği nasıl giderilir?
Vücudumuzda önemli bir işlevi olan ferritin işlevi, görevi ve ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca, ferritin eksikliğinin nasıl giderildiği de merak ediliyor. İşte, ferritin hakkında merak edilen tğm detaylar...
FERRİTİN NEDİR?
Ferritin, karaciğer başta olmak üzere, kemik iliği, dalak ve bağırsaklar olmak üzere vücuttaki tüm dokularda bulunan ve gerektiğinde kullanılacak zamana kadar demirin depolanmasını sağlayan bir çeşit depo proteindir.
FERRİTİN EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?
Ferritin eksikliği demir eksikliği ile alakalıdır. Yeterli demir olmadığında kan üretimi azalıp dokulara oksijen taşınması azalır ve ferritin eksikliği baş gösterir. Ferritin eksikliği ayrıca kazalar ya da düşmeler sonucu oluşan yara ve iç kanamalar, kadınlardaki adet kanamaları, kronik enfeksiyonları da ferritin eksikliğine sebebiyet veren nedenlerdendir.
Beslenme bozuklukları, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar sistemdeki ferritin eksikliğine sebeb olan başlıca durumlardandır. Vücudun ihtiyacı olan gıdalar yoluyla alınması gereken demirin sindirim sistemi tarafından yeterince işlenememesi de ferritin eksikliğine yol açar. Eksikliği (düşmesi) de, yüksekliği (yükselmesi) de bedensel bazı problemlerin işareti. Bu nedenle; yıllık sağlık taramalarınızda ferritininize de baktırmanızda fayda var.
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