Faranjit nedir? Faranjit nasıl geçer?
Boğazın farinks ve farenks adı verilen kısımlarının iltihaplanması sonucu oluşan ve genellikle kış mevsiminde daha sık görülen bir hastalık olan Faranjitin ne olduğu ve nasıl geçtiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bulaşıcı bir boğaz enfeksiyonu olan bu hastalık, kapalı ortamlarda çalışanlarda daha çok rastlanır. Peki, faranjit nedir? Faranjit nasıl geçer?
Üst solunum yolu hastalıklarından biri olan farenjit, mevsime bağlı hastalıklar olarak nitelendirilebilecek bir rahatsızlıktır. Faranjit oluşumunun yüzde 98’i sosyal yaşam ve viral enfeksiyona bağlı olduğunu söyleyen uzmanlar, faranjitin oluşmasına neden olan sebepleri de genellikle sigara, alkol ve düzensiz beslenmeye bağlıyor. İşte, faranjit hakkında merak edilen detaylar...
FARANJİT NEDİR?
Ağız boşluğunda yutma bölümünün ağızdan görünen kısmı farenks olarak adlandırılır. Farenjit bu bölgenin iltihaplanmasıdır. Akut iltihaplar günlük virüsler ve bakteriler tarafından geçirilen enfeksiyonlar sonucunda olan iltihaplar. Kronik iltihaplar ise hiçbir zaman bir enfeksiyonla alakası olmayan, dış etmenlerden kaynaklanan, sigara içmek, kötü hava koşullarına maruz kalmaktan kaynaklanan iltihaplar olarak tanımlanır.
Kapalı ortamlarda çalışanlarda sık rastlanan bu hastalığın oluşmasında nezle, grip, havadaki zararlı maddeler, sinüzit, alkol veya sigara etkendir. Akut farenjitin sebebi çoğunlukla virüslerdir. Bazen bakteriler de bu hastalığa yol açabilirler.
Kronik farenjitte ise yine virüsler rol oynasa da en büyük rolü çevresel faktörler oynar. Bunların en önemlileri sigara, alkol, alerji, geniz akıntısı, kuru ve kirli hava, burun tıkanıklığı, aşırı sıcak veya soğuk gıda ya da sıvı tüketimi, boğaz kazımanın aşırı olması, diş ve bademcik iltihapları sayılabilir.
FARANJİT NASIL GEÇER?
Faranjit olan kişiler, sigara ve alkolden uzak durmalı, tozlu yerlerde ve kirli havada bulunmamalı, aşırı sıcak ve soğuk gıda yememeli, boğazı temizlemeye çalışmamalıdır. Öte yandan, antibiyotik kullanımı hastalığın tedavisinde önemlidir. Bu, virüsler üzerine etkili olmasa da bakterileri ortadan kaldırmak için gereklidir. Böylelikle hastalığın iyileşme süreci hız kazanır. Bu hastalığın tedavisinde pastil kullanımı ise etki etmez.
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