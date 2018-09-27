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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
27.09.2018 - 17:06, Son Güncelleme:

Evli bakirelerin cinsel kabusu: Vajinismus

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Evli bakirelerin cinsel kabusu: Vajinismus

Vajinismus sorunu ülkemizde ve tüm dünyada kadınlarda görülen cinsel sorunların başında yer alıyor. Cinsel ilişkide yaşanılan yoğun kaygı sonrası gelişen kasılmalar cinsel birleşmenin gerçekleşememesine veya oldukça ağrılı bir şekilde gerçekleşmesine neden oluyor. Peki, toplumumuzda sıkça görülen, ancak pek çok sebepten dolayı çiftler tarafından gizlenen “Vajinismus” tam olarak nedir? Jinekolog Op. Dr. Süleyman Eserdağ, bu konu hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

Vajinismus Nedir?

Vajinismus cinsel ilişkinin ön sevişmedeki gayet haz dolu döneminde sonra, birleşme anı geldiğinde kadının kendisini kendi iradesi dışında kasması ve birleşmeye engel olması şeklinde kendisini gösteren bir cinsel sorundur. Özellikle vajinanın 1/3 alt kasları istem dışı bir şekilde kasılmakta, buna vücudun diğer kasları; kalça, karın, bacak, hatta sırt ve boyun kasları da iştirak edebilmekte, kendini koruma içgüdüsü ile kadın kalçasını yanlara veya geriye çekmekte, eli veya ayağı ile eşini iterek birleşmeye engel olmaya çalışmaktadır. 

Evli bakirelerin cinsel kabusu: Vajinismus

Cinsel isteksizlik sorunundan farklı bir durum mudur?
Evet.  Cinsel isteksizlik sorununda cinsellikle ilgili her türlü aktivitede bulunma ve cinsel düşüncelerden uzaklaşma gibi bir süreç mevcuttur. Vajinismus sorununda ise cinsel isteksizlik gibi bir problem yoktur; çoğu çift farklı şekillerde birbirini tatmin etme yöntemlerini tercih edebilmektedirler. Ancak sorun, cinsel birleşmenin tam olarak gerçekleşememesidir. Bu nedenle vajinismus tedavisi için cinsel istek arttırıcı ilaçların bir anlamı yoktur.


Cinsel ilişkiye giremeyen her kadında vajinismus sorunundan bahsedilebilir mi?
Hayır.  Kadınlarda cinsel ilişkiye girememe nedenleri arasında ilk sırada vajinismus gelmektedir. Ancak tek neden bu değildir. Kızlık zarı ile ilgili doğuştan gelen anormallikler, aşırı düzeyde cinsel isteksizlik sorunu, cinsel birleşmede ağrıya bağlı aşırı vajinal kuruluk, hatta erkek eş ile ilgili erken boşalma ve ereksiyon sorunları da çiftlerdeki cinsel ilişkiye girememe nedenleri arasında yer almaktadır.


Vajinismusta kesin tanı nasıl konur?

Vajinismusta kesin tanı bir jinekolog tarafından yapılan jinekolojik muayene sonucunda konulabilir. Jinekolog hekimin cinsel sorunlar üzerine deneyim sahibi olması da şarttır. Uygulanan jinekolojik muayene 1 dakikadan az sürmekte, kesinlikle ağrısız, acısız olmakta ve muayene sırasında her hangi bir tıbbi alet kullanılmamaktadır. Bu şekilde hem vajinismusun derecesi saptanmakta, hem de genital bölge ile ilgili anatomik bir engelin olup olmadığı açığa çıkartılmaktadır.

Evli bakirelerin cinsel kabusu: Vajinismus

Vajinismus belirtileri nelerdir?
Vajinismus belirtileri arasında en sıklıkla cinsel ilişkide kasılma  sonucunda cinsel ilişkiye girememe yer almaktadır. Bu nedenle sorunu yaşayan kadınların çoğu aylarca, hatta yıllarca süren evliliklerine rağmen halen bakiredirler. Ancak başka belirtiler de yer alabilir.


Cinsel ilişkinin son derece ağrılı, acılı olması (Disparoni- Ağrılı cinsel ilişki), ilişki sırasında kasılma sonucunda penisin içeride zor hareket etmesi, cinsel ilişkide kadının bacaklarını kapatması, açamaması, cinsel İlişkide kadının eşini iterek birleşmeye engel olmaya çalışması, vajina içine tampon, fitil veya vajinal tablet yerleştirememe, vajina içine parmak sokamama, jinekolojik muayene olamama (örneğin smear testi yaptıramama) ve vajinal ultrasona girememe bu belirtiler arasındadır.

Vajinismus tedavisi nasıldır?
Günümüzde vajinismus sorunu bilimsel ve etik cinsel terapi yöntemleri sayesinde 3 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşmaktadır. En fazla uygulanan cinsel tedavi yöntemleri arasında bilişsel – davranışsal cinsel terapiler yer almaktadır. Özellikle son yıllarda uygulanan ‘hasta dostu’ cinsel terapi yöntemleri arasında parmak egzersizleri yoktur. Her gün üst üste verilen yoğunlaştırılmış bir tedavi programı ile kısa sürede ve kalcı şekilde çözüme ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Evli bakirelerin cinsel kabusu: Vajinismus

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