Evli bakirelerin cinsel kabusu: Vajinismus

Vajinismus Nedir?

Vajinismus cinsel ilişkinin ön sevişmedeki gayet haz dolu döneminde sonra, birleşme anı geldiğinde kadının kendisini kendi iradesi dışında kasması ve birleşmeye engel olması şeklinde kendisini gösteren bir cinsel sorundur. Özellikle vajinanın 1/3 alt kasları istem dışı bir şekilde kasılmakta, buna vücudun diğer kasları; kalça, karın, bacak, hatta sırt ve boyun kasları da iştirak edebilmekte, kendini koruma içgüdüsü ile kadın kalçasını yanlara veya geriye çekmekte, eli veya ayağı ile eşini iterek birleşmeye engel olmaya çalışmaktadır.

Cinsel isteksizlik sorunundan farklı bir durum mudur?

Evet. Cinsel isteksizlik sorununda cinsellikle ilgili her türlü aktivitede bulunma ve cinsel düşüncelerden uzaklaşma gibi bir süreç mevcuttur. Vajinismus sorununda ise cinsel isteksizlik gibi bir problem yoktur; çoğu çift farklı şekillerde birbirini tatmin etme yöntemlerini tercih edebilmektedirler. Ancak sorun, cinsel birleşmenin tam olarak gerçekleşememesidir. Bu nedenle vajinismus tedavisi için cinsel istek arttırıcı ilaçların bir anlamı yoktur.



Cinsel ilişkiye giremeyen her kadında vajinismus sorunundan bahsedilebilir mi?

Hayır. Kadınlarda cinsel ilişkiye girememe nedenleri arasında ilk sırada vajinismus gelmektedir. Ancak tek neden bu değildir. Kızlık zarı ile ilgili doğuştan gelen anormallikler, aşırı düzeyde cinsel isteksizlik sorunu, cinsel birleşmede ağrıya bağlı aşırı vajinal kuruluk, hatta erkek eş ile ilgili erken boşalma ve ereksiyon sorunları da çiftlerdeki cinsel ilişkiye girememe nedenleri arasında yer almaktadır.



Vajinismusta kesin tanı nasıl konur?

Vajinismusta kesin tanı bir jinekolog tarafından yapılan jinekolojik muayene sonucunda konulabilir. Jinekolog hekimin cinsel sorunlar üzerine deneyim sahibi olması da şarttır. Uygulanan jinekolojik muayene 1 dakikadan az sürmekte, kesinlikle ağrısız, acısız olmakta ve muayene sırasında her hangi bir tıbbi alet kullanılmamaktadır. Bu şekilde hem vajinismusun derecesi saptanmakta, hem de genital bölge ile ilgili anatomik bir engelin olup olmadığı açığa çıkartılmaktadır.





Vajinismus belirtileri nelerdir?

Vajinismus belirtileri arasında en sıklıkla cinsel ilişkide kasılma sonucunda cinsel ilişkiye girememe yer almaktadır. Bu nedenle sorunu yaşayan kadınların çoğu aylarca, hatta yıllarca süren evliliklerine rağmen halen bakiredirler. Ancak başka belirtiler de yer alabilir.



Cinsel ilişkinin son derece ağrılı, acılı olması (Disparoni- Ağrılı cinsel ilişki), ilişki sırasında kasılma sonucunda penisin içeride zor hareket etmesi, cinsel ilişkide kadının bacaklarını kapatması, açamaması, cinsel İlişkide kadının eşini iterek birleşmeye engel olmaya çalışması, vajina içine tampon, fitil veya vajinal tablet yerleştirememe, vajina içine parmak sokamama, jinekolojik muayene olamama (örneğin smear testi yaptıramama) ve vajinal ultrasona girememe bu belirtiler arasındadır.

Vajinismus tedavisi nasıldır?

Günümüzde vajinismus sorunu bilimsel ve etik cinsel terapi yöntemleri sayesinde 3 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşmaktadır. En fazla uygulanan cinsel tedavi yöntemleri arasında bilişsel – davranışsal cinsel terapiler yer almaktadır. Özellikle son yıllarda uygulanan ‘hasta dostu’ cinsel terapi yöntemleri arasında parmak egzersizleri yoktur. Her gün üst üste verilen yoğunlaştırılmış bir tedavi programı ile kısa sürede ve kalcı şekilde çözüme ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

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