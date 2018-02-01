Erken tanı hayat kurtarır!

ULTRASON İLE ERKEN TANININ ÖNEMİ BÜYÜKTÜR

Ultrason, modern tıpta hastalıklara erken müdahale edilebilmesine olanak sağlayan teşhis yöntemidir. Ses dalgaları vasıtasıyla görüntü elde edilebilmesini sağlayan ultrasonla vücudun herhangi bir bölgesi ayrıntılı olarak muayene edilebilir. Özelikle 40 yaşın altındaki kişilerin her yıl kolesterol, tansiyon ve şeker testleri yaptırması gerekirken, tam teşekküllü bir klinikte ultrason ile muayene olmak çoğu zaman hayat kurtarıcıdır.

Damar sağlığına etki etmesi muhtemel durumların çeşitli ultrasonografik yöntemlerle belirlenmesi halinde ani kalp ve damar rahatsızlıklarına bağlı ölümler önlenebilir.

Kanser türlerinin birçoğu vücutta herhangi bir şikayete neden olmadan ilerler, son evrelere doğru belirtiler gün yüzüne çıkar. Ultrasondan elde edilen görüntülerde hastalık etkeni olup olmadığı araştırılır, yapılan yan testlerde ise olası hastalıklara karşı önlem alınır.

ERKEN TANIDA KULLANILAN ULTRASON TETKİKLERİ NELERDİR?

Zamanla oluşan kalp-damar hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon erken tanıyla ortadan kaldırılabilir. Yine birçok kanser türünü başlangıç evresinde tespit ederek bunlardan korunmak için çeşitli ultrason tetkikleri kullanılıyor.

Meme ultrasonu: Bu tetkikte meme dokusu, süt kanalları ve meme hücreleri incelenir. Ultrasonun yapılmasındaki amaç 40 yaş altı kadınlarda meme ve göğüste oluşan ağrı veya kitlenin nedenini araştırmaktır. Genel olarak mamografi uygulanırken, kesin tespit için meme ultrasonu yapılır.

Pelvik ultrason: Kadınlarda mesane, uterus ve overler, erkeklerde ise mesane ve prostat incelenir. Bu tetkik kadınlarda miyom, çikolata kistleri, over kistleri, erkeklerde ise idrar yolu iltihabı, üreter alt uç taşları ve mesane taşlarına dair detaylı bir inceleme yapılmasına olanak sağlar. Yapılan inceleme sonrası, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, prostat ve mesane kanserlerine ve alakalı hastalıklara karşı önlem alınır.

Renal ultrason: Bu tetkikle ayrıntılı böbrek taraması yapılır. Kişi sırt üstü yatırılarak karın bölgesine bir jel sürülür. Bu aşamada ultrason probu ile böbrekler incelenir. Böbrek kanalları, böbrek ve mesane bölgesinde inceleme yapılır.

Tiroid ultrasonu: Tiroid bezindeki anormallikleri, guatrı veya nodülleri tespit etmek için uygulanır. Ultrason probu boyun bölgesine konularak görüntüleme yapılır. Boyun bölgesindeki tiroid bezleri incelenir.

Kalça ultrasonu: Doğuştan meydana gelen kalça çıkıklığı incelenir. Bebeklerde 2-6 ay arasında yapılan bu ultrasonla 'Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD)' varlığı kontrol edilir.

arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.

Sevgilinize gençliğini hediye edin! | Doktor Bu Ne