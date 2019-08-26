Epidural doğum nedir, nasıl uygulanır?
Anestezi şekli bakımından 'belden uyuşturma' olarak tanımlanan epidural doğum, hem normal hem de sezaryan doğumlarda uygulanır. Doğum kasılmalarını minimum seviyede hissederek daha konforlu bir doğum yapmak isteyen kadınların karşılaştığı epidural anestezi, bazı durumlarda uygulanmıyor. Peki, epidural doğum nedir, nasıl uygulanır? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
'Epidural anestezi' yönetimi ile bilinen epidural doğumda 3 adet uygulama şekli vardır. Normal doğumlarda da uygulanan bu yöntem epidural anestezi ile sezaryende anestezi etkisinin başlaması için 15-30 dakika beklenirken spinal ve kombine anestezide etki hemen başlar. İşte, epidural anestaziyle ilgili detaylar.
EPİDURAL ANESTEZİ NASIL UYGULANIR?
Epidural anestezi çok ince bir kateter yardımıyla belden epidural saha adı verilen bölgeye girilmesi ve buraya lokal anestezik maddeler verilmesi şeklinde uygulanır. Anne adayı yan yatar veya oturur pozisyondayken elinin baş parmağıyla yaptığı muayene neticesinde uygulanacak bölgeyi belirler ve bu bölgeyi antiseptik maddelerle bakterilerden arındırır. Takiben iğnenin batırılacağı yerdeki cilde önce anestezik madde enjeksiyonu yaparak asıl epidural iğnesinin girilmesi esnasında oluşacak ağrı hissini azaltmayı hedefler. Takiben asıl anestezi iğnesi anestezinin cinsine göre saf epiduralde yalnızca epidural aralık adı verilen bölgeye (bu bölge omuriliğin dış zarıdır), spinal anestezide beyin omurilik sıvısının bulunduğu boşluk içine, kombine anestezide ise iki bölgeye birden yerleştirilir ve iğnenin içinden anestezik madde enjekte edilir. Spinal ve kombine anestezi, ıkınmada gerekli kasları da uyuşturduğundan sadece sezaryende uygulanırken saf epidural anestezi hem normal doğumda hem de sezaryen ile doğumda uygulanır. Epidural anestezi ile sezaryende anestezi etkisinin başlaması için 15-30 dakika beklenirken spinal ve kombine anestezide etki hemen başlar.
HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAZ?
Bu anestezi şeklinin uygulanmasının sakıncalı olduğu durumlar çok azdır ve çoğu durumda başarıyla uygulanabilir. Doğumun acilen gerçekleşmesinin zorunlu olduğu durumlarda, çoğu zaman daha hızlı uygulanabilmesi nedeniyle genel anestezi tercih edilir.
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