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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
15.05.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

Engelliler Haftası’nda KASDER'den çağrı

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Engelliler Haftası’nda KASDER'den çağrı

Engelliler Haftası’nda KASDER, kas hastalarının karşılaştığı sorunlara değinerek Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Türkiye’de 8,5 milyon engelli birey bulunduğunu belirten KASDER(Kas Hastalıkları Derneği) Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarında engelli olmayan bireyler ile eşit haklara sahip olması ve
insanlık onuruna yakışan hayat standartlarına ulaşması konusundaki devlet politikalarının yetersiz olduğunu vurguladı.

KASDER Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in “engelliler haftası” kapsamında düzenlediği basın buluşmasına KASDER Başkan Yardımcısı Fatma Çoban, Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Demirezen ve Yönetim Kurulu Üyesi İpek Badırgalı da katıldı.

Multidisipliner tedavi merkezleri hayata geçirilmeli.
Kas hastalıklarının tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımın kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Coşkun Özdemir, kas hastalarının tedavi sürecinde iç hastalıkları, ortopedi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, fizyoterapi, beslenme ve psikoloji birimlerinin bütünsel desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce kas hastaları için multidisipliner tedavi merkezleri oluşturması için çağrıda bulundu.

Hasta odaklı fizyoterapi hizmeti yaklaşımı benimsenmeli.
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği fizyoterapi hizmetinin yetersiz olduğunu aktaran KASDER Yönetim Kurulu Üyesi İpek Badırgalı, tüm hastaların haftada sadece 1 saat fizyoterapi hakkından yararlanabildiğini belirtti. “Kas hastalıklarının çoğu ağır seyirli olup, yoğun bir fizyoterapi programına ihtiyaç duymaktadırlar. Sağlık Bakanlığımızın hasta/saat üzerinden değil, hastanın alacağı verim üzerinden bir çalışma modeli geliştirerek fizyoterapi yaklaşımını bir an önce revize etmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

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