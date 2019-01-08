Ekinezya nedir, nasıl tüketilir?
Havaların soğumasıyla birlikte ekinezya bitkisine dair önerileri daha sık duymaya başladı. Halk arasında çoğunlukla ‘doğal ve şifa verici’ olarak bilinen ekinezya, özellikle soğuk algınlığı tedavilerinde kullanılıyor. Peki, ekinezya nedir, nasıl tüketilir?
Kirpi otu ya da ekinezya, papatyagiller familyasına ait bir bitki cinsi. Eski çağlardan beri ilaç olarak kullanılan şifalı bitkilerdir. Kuzey Amerika’nın endemik bitkilerinden olan ekinezya, Kızılderililer olmak üzere dünyanın pek çok yerine kullanılmıştır. Omaha ve Ponca yerlileri diş ağrısı için taze ekinezya köklerini çiğnerlerdi. Ekinezya köklerinin sıvısıyla yıkanmak yaralara ve yanıklara iyi gelirdi ve terin ateşli ısısını düşürürdü. Geleneksel tıpta solunum ve idrar yolları iltihaplanmalarında ve zor kapanan dış yaralarda kullanılır.
Kapsül veya tablet olarak kullanılan ekinezyanın en yaygın tüketim şekli ise çayını yapmaktır. Mevsim değişimlerinin etkilerinden korunmak, hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için ekinezya çayı düzenli olarak tüketilebilir ancak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Özellikle hamilelerin doktor kontrolünde tüketmesi gerekir.
EKİNAZYA ÇAYI NASIL YAPILIR?
ÇAY: 1 ya da 2 çay kaşığı ekinezya yaprağını/çiçeğini 1 bardak kaynar suya koyun ya da kökünden 1 çay kaşığı kadarını 1 ya da 2 bardak suyla 10 dakika kadar kaynatın.
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