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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sağlık
15.10.2018 - 21:08, Son Güncelleme:

EKG nedir? EKG nasıl çekilir?

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EKG nedir? EKG nasıl çekilir?

EKG nedir sorusunun yanıtı yüzlerce vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Kalp hastalıklarının, ritim ve ileti bozukluklarının tanımlanması amacıyla çekilen EKG'nin nasıl çekildiği de merak ediliyor. Peki, EKG nedir? EKG nasıl çekilir?

Beden yüzeyinin değişik bölgelerine yapıştırılan elektrodlar aracılığı ile kalpteki elektriksel aktivitenin(kalp ritmi, kalp frekansı) grafik olarak kaydedilmesine elektrokardiyogram (EKG), bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılan alete ise elektrokardiyograf denir. Bu elektrodlardan elde edilen ileti, kablolar aracılığı ile EKG aletine bağlanır. EKG aleti bu iletileri kağıda döker. Kağıt üzerinde görünen bir dizi grafik, hastanın EKG’si olarak adlandırılır.

EKG neden çekilir?

EKG; kalp hastalıklarının, ritim ve ileti bozukluklarının tanımlanması ve bazı ilaçların etkilerin değerlendirilmesi amacıyla çekilir. Kalp duvarlarındaki kalınlaşmayı tespit etmek ve takılı kalp pilinin işlevlerini saptama amacı ile çekilir. Ayrıca EKG ile; doğrudan kalp kasılmaları görülebileceğinden, kalbin işlevinin değerlendirilmesinde aydınlatıcı bilgi elde etmek mümküdür. EKG kullanımında ki en yaygın sebepler bunlardır.

EKG nasıl çekilir?

Hastanın göğsünü, açması, kollarını sıyırması gerekmektedir. Standart bir EKG’de; sağ sol el ve ayak bileklerine birer tane, göğüse altı tane olmak üzere toplam on adet elektrodlar bağlanır. İletinin güçlendirilmesi için elektrodların altına özel EKG jeli sürülür. Elektrodlar ilk kullanıldığında vücuta soğuk bir his oluşturabilir. İşlem sonrasında geçici hafif kızarıklık görülebilir. Tamamen ağrısız olan ve herhangi bir riski bulunmayan bu işlem, güvenilirdir ve ortlama 8-10 dk arası sürmektedir.

EKG çekiminde hastaların yaşadığı en büyük problem; EKG’de parazitlenme nedeni ile çekim olayının defalarca tekrarlanarak işlemin uzamasına sebep olmasıdır. Bunu önlemek için hastanın mümkün olduğunca rahat bir pozisyonda uzanması sağlanarak, iskelet kaslarının oluşturacağı elektriksel aktivite azaltılmalıdır. Parazitlenmeyi azaltmanın bir diğer yolu da elektrodların bağlandığı bölgelerde metal cisimlerin (yüzük, bileklik vb.) ve ve hasta üzerinde elektronik aletlerin bulunmamasıdır.

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