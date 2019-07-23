Ebola virüsü nedir? Ebola virüsü nasıl bulaşır?
Dünya genelinde Batı Afrika'da 2013 yılından itibaren yaygınlaşarak insan sağlığını tehdit eden ebola virüsü can almaya devam ediyor. Africa CDC'den yapılan son açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüs nedeniyle, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 705'e çıktı. Ciddi ve tehlikeli bir virüs olan bu hastalığın insan ve hayvanlar için özel bir tedavisi bulunmuyor. Peki, ebola virüsü nedir? Ebola virüsü nasıl bulaşır?
Vahşi hayvanlardan insanlara geçen ebola vürüsü ile, gündeme gelen haberlerin ardından, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İnsanların ölümüne neden olan ebola virüsü, genellikle ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı ile kendisini gösteriyor. İşte, ebola virüsü hakkında merak edilen bilgiler.
Geçmişte Ebola Hemorajik Ateşi olarak adlandırılan Ebola Virüs Hastalığı filovirüs ailesinin bir üyesi olan Ebola virüsünün neden olduğu sıklıkla ölüme neden olan önemli bir hastalıktır. Tanımlanan beş Ebola virüs türü bulunmakta olup bunlardan dördü insanlarda hastalığa yol açmaktadır. EVH, insanlarda ve primatlarda (maymunlar, goriller ve şempanzeler) hastalığa neden olabilir.
EBOLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Ebola Virüsü insanlarda Ebola Virüsü Hastalığına (Eski adı Ebola Hemorajik Ateşi) yol açar. İnsanlarda ve primatlarda (enfekte maymun, goril, şempanze, meyve yarasası, orman antilobu ve kirpi gibi) sıklıkla ölüme yol açan ciddi bir hastalıktır. Ebola virüsü hastalığı salgınları öncelikle tropikal ormanların yakınında bulunan Orta ve Batı Afrika’nın ücra köylerinde meydana gelmektedir.
Virüs insanlara vahşi hayvanlardan geçer ve insandan insana bulaşır. Meyve Yarasaları (Fruit Bats) Ebola Virüsünün doğal konağı olarak görülmektedir. Hastalığın insan ve hayvanlar için özel bir tedavisi bulunmamaktadır. Yeni geliştirilen aşı salgınların görüldüğü yerlerde kullanılmaktadır.
Hastalık Belirti ve Bulguları
• Ateş
• Baş ağrısı
• Eklem ve kas ağrısı
• Halsizlik
• İshal
• Kusma
• Mide ağrısı
• İştahsızlık
Bazı hastalarda da şu belirti ve bulgular görülebilir: Kaşıntı, gözlerde kızarıklık, hıçkırık, öksürük, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, nefes almakta güçlük, yutkunma zorluğu, vücut içinde ve dışında kanamalar. Laboratuvar bulgularında düşük beyaz kan hücreleri ve trombosit sayısı ile yüksek karaciğer enzimleri görülmektedir. Son dönemde böbrek ve karaciğer yetmezliği görülmekte.Belirtiler Ebola virüsüne maruz kalındıktan 2 - 21 gün (genellikle 8-10 gün) sonra görülür. Hastaların bir kısmı iyileşirken, neden bazılarının öldüğü tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla beraber ölenlerin virüse karşı yeterli bağışık yanıt geliştiremedikleri bilinmektedir.
Ebola virüsü ile ilgililer http://www.seyahatsagligi.gov.tr/ adresinden alınmıştır
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