Ebola virüsü nedir? Ebola nasıl anlaşılır?
Ebola salgını, 2013 yılından itibaren Batı Afrika'da yaygınlaşarak can almaya devam ediyor. 2018 Temmuz ayından itibaren, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte insanlar da ebola virüsü hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, ebola virüsü nedir? İşte merak edilenler...
KDC Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, ebola virüsü nedeniyle geçtiğimiz Temmuz ayından beri 610 kişi yaşamını yitirdi. Ebola salgınının her geçen gün artması ve tehlikeli bir hal almasıyla birlikte, internet kullanıcıları da hastalık hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, 'Ebola virüsü nedir? Ebola nasıl anlaşılır?' soruları ile ilgili bazı bilgiler...
Ebola Virüsü insanlarda Ebola Virüsü Hastalığına (Eski adı Ebola Hemorajik Ateşi) yol açar. İnsanlarda ve primatlarda (enfekte maymun, goril, şempanze, meyve yarasası, orman antilobu ve kirpi gibi) sıklıkla ölüme yol açan ciddi bir hastalıktır. Ebola virüsü hastalığı salgınları öncelikle tropikal ormanların yakınında bulunan Orta ve Batı Afrika’nın ücra köylerinde meydana gelmektedir.
Virüs insanlara vahşi hayvanlardan geçer ve insandan insana bulaşır. Meyve Yarasaları (Fruit Bats) Ebola Virüsünün doğal konağı olarak görülmektedir. Hastalığın insan ve hayvanlar için özel bir tedavisi bulunmamaktadır. Yeni geliştirilen aşı salgınların görüldüğü yerlerde kullanılmaktadır.
EBOLA VİRÜSÜ NASIL ANLAŞILIR?
Bazı hastalarda da şu belirti ve bulgular görülebilir: Kaşıntı, gözlerde kızarıklık, hıçkırık, öksürük, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, nefes almakta güçlük, yutkunma zorluğu, vücut içinde ve dışında kanamalar. Laboratuvar bulgularında düşük beyaz kan hücreleri ve trombosit sayısı ile yüksek karaciğer enzimleri görülmektedir. Son dönemde böbrek ve karaciğer yetmezliği görülmekte.Belirtiler Ebola virüsüne maruz kalındıktan 2 - 21 gün (genellikle 8-10 gün) sonra görülür. Hastaların bir kısmı iyileşirken, neden bazılarının öldüğü tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla beraber ölenlerin virüse karşı yeterli bağışık yanıt geliştiremedikleri bilinmektedir.
EBOLANIN TARİHİ
Ebola ilk olarak 1976 yılında Sudan’ın Nzara ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı 2 salgına yol açmıştır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülen salgının Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiğinden hastalığa bu isim verilmiştir.
Filoviridae (filovirüs) ailesinin 3 üyesinden biri Ebola Virüsü olup diğerleri Marburg Virüsü ve Cueva Virüsüdür.
Ebola Virüsü 5 ayrı türe sahiptir: Bundibugyo Ebola Virüsü (BDBV)Zaire Ebola Virüsü (EBOV)Reston Ebola Virüsü (RESTV)Sudan Ebola Virüsü (SUDV)Taï Forest Ebola Virüsü (TAFV).BDBV, EBOV, ve SUDV Afrika’da görülen büyük Ebola Virüsü Hatalığı salgınlarıyla ilişkilendirilmektedir.
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