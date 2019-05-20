Ebola virüsü nedir? Ebola hastalığı nasıl anlaşılır?
Ebola virüsü, 2013 Aralık ayında Batı Afrika'da yaygınlaşmasının ardından, hala çok sayıda insanın ölümüne neden olmaya devam ediyor. Özellikle gündeme gelen haberlerle beraber, vatandaşlar da ciddi bir hastalık olan ebola ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, hayati risk oluşturan ebola virüs hastalığı nedir? Ebola nasıl anlaşılır? İşte, ebola ile ilgili bazı bilgiler.
Ebola virüsünde insandan insana bulaşma; enfekte kişilerin kan veya diğer vücut sıvılarıyla gerçekleşmesiyle ortaya çıkabiliyor. Son zamanlarda yüzlerce kişinin ölümüne neden olan virüs, genellikle ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı ile kendisini gösteriyor. Her geçen gün daha tehlikeli bir hal alan ve insan yaşamını tehdit eden ebola virüsünün artması ile birlikte, nternet kullanıcıları da hastalık hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, ebola virüsü ve ebola hastalığı ile ilgili merak edilenler.
EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?
Geçmişte Ebola Hemorajik Ateşi olarak adlandırılan Ebola Virüs Hastalığı filovirüs ailesinin bir üyesi olan Ebola virüsünün neden olduğu sıklıkla ölüme neden olan önemli bir hastalıktır. Tanımlanan beş Ebola virüs türü bulunmakta olup bunlardan dördü insanlarda hastalığa yol açmaktadır. EVH, insanlarda ve primatlarda (maymunlar, goriller ve şempanzeler) hastalığa neden olabilir.
EBOLA KİMLERDE GÖRÜLÜR?
EVH, ilk olarak 1976'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola Nehri yakınında tespit edilmiştir. Hastalık; Afrika kıtasında Liberya, Gine, Sierra Leone, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire), Gabon, Güney Sudan, Fildişi Sahilleri, Uganda, Kongo, Nijerya Cumhuriyeti gibi ülkelerde zaman zaman salgınlar yapmaktadır.
Ülkemizde bugüne kadar Ebola Virüs Hastalığı vakası tespit edilmemiştir.
EBOLA KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Hastalığın kuluçka süresi 2-21 gündür. İnsanlar, semptomlar ortaya çıkana kadar bulaştırıcı değildirler. Sık görülen belirti ve bulgular; ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, ishal, kusma, mide ağrısı ve iştahsızlıktır. Hastalık ilerledikçe bulgular ağırlaşır, cilt ve mukozal kanamalar veya organ içine kanamalar görülebilir.
EBOLANIN TEDAVİSİ VAR MI?
Hastalığa spesifik bir tedavi yoktur. Klinikte destek tedavisi esastır.Özellikle sıvı replasman tedavisi olmakla birlikte destekleyici tedavi uygulaması yapılmaktadır. İhtiyaç halinde böbrek diyalizi, kan transfüzyonu, plazma replasman tedavisi uygulanır.
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