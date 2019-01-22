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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
22.01.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Ebola nedir? Ebola hakkında merak edilenler

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Ebola nedir? Ebola hakkında merak edilenler

İlk olarak 1976 yılında Sudan ve Kongo’daki salgınlarda tespit edilen Ebola virüsü, o günden bu yana çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüsün doğal kaynağının Afrika’daki meyve yarasaları olduğu düşünülmektedir. Peki, Ebola nedir?

Ebola virüsü, insanlara enfekte hayvanların organ, kan ve vücut sıvıları ile temasla bulaşır. Afrika’da enfekte şempanze, goril, maymun, domuz, meyve yarasası ve antiloptan bulaştığı kayıtlara geçmiştir. İşte, Ebola hakkında merak edilenler...

Ebola virüsü hastalığı, Ebola virüsünün etken olduğu, vücutta ateş ve kanamalarla seyreden bir infeksiyon hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyan hayvanlardan (maymun, goril, şempanze, meyve yarasası gibi) insana ve salgınlar sırasında insandan insana bulaşabilen sıklıkla ölüme yol açan ciddi bir hastalıktır.

Salgınlar sırasında ölüm oranı yüksek olup %90’lara ulaşır. Virüs ilk olarak 1976 yılında Sudan ve Kongo’daki salgınlarda tespit edilmiş, 23 Mart 2014’de Dünya Sağlık Örgütü Batı Afrika’da Ebola salgını varlığını duyurmuştur. Kongo’daki bir nehre hitaben Ebola ismini almıştır.

Ebola virüsü hastalığı için kuluçka dönemi 2-21 gün arasında değişebilir, ancak vakaların büyük kısmında yaklaşık 7 gün içinde hastalık belirtileri görülmektedir. Hastalık akut yüksek ateş (≥ 38°C) ve özgün olmayan ilk bulgular ile başlar.

BELİRTİ VE BULGULARI

Ateş,

Baş ağrısı,

Kas ve eklem ağrısı,

Halsizlik,

İshal,

Kusma,

Mide ağrısı,

İştahsızlık.

Eşlik edebilecek diğer belirti ve bulgular;

Döküntü,

Gözlerde kızarıklık,

Hıçkırık,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Göğüs ağrısı,

Nefes almada zorluk,

Yutma güçlüğü,

Cilt ve mukozal kanamalar veya organ içine kanamalar

NASIL BULAŞIR?

1-Virüsü alarak hastalanmış bir hayvanın kanı, çeşitli salgıları veya organları ile temas edildiğinde; bütünlüğü bozulmuş deri (çatlaklar, çizikler) ve mukozalardan insana bulaşmaktadır.

2- Ebola virüsü hasta kişinin vücut salgıları (tükürük, semen, idrar, gaita vb.), kanı ve organları ile temas sonucunda insandan insana bulaşabilmektedir.

3- Hasta kişinin kan ve vücut salgılarının bulaştığı, döküldüğü eşyalarla temas da dolaylı yoldan bulaşmaya neden olmaktadır.

Virüsün alınmasından hastalık belirtilerinin oluşmaya başlamasına kadar geçen süre (İnkübasyon periyodu) ortalama 8-10 (2-21) gündür.

Ebola virüsü bulaşmış hastalar, hastalık bulgularının gelişiminden önce bulaştırıcı değildir, ateş içeren semptomların başlamasından itibaren bulaştırıcılık başlar. Bir başka ifade ile ateş ve klinik bulguların gelişimi öncesinde hastalar başkalarına virüsü bulaştıramazlar.

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