Ebola nedir? Ebola hakkında merak edilenler
İlk olarak 1976 yılında Sudan ve Kongo’daki salgınlarda tespit edilen Ebola virüsü, o günden bu yana çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüsün doğal kaynağının Afrika’daki meyve yarasaları olduğu düşünülmektedir. Peki, Ebola nedir?
Ebola virüsü, insanlara enfekte hayvanların organ, kan ve vücut sıvıları ile temasla bulaşır. Afrika’da enfekte şempanze, goril, maymun, domuz, meyve yarasası ve antiloptan bulaştığı kayıtlara geçmiştir. İşte, Ebola hakkında merak edilenler...
Ebola virüsü hastalığı, Ebola virüsünün etken olduğu, vücutta ateş ve kanamalarla seyreden bir infeksiyon hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyan hayvanlardan (maymun, goril, şempanze, meyve yarasası gibi) insana ve salgınlar sırasında insandan insana bulaşabilen sıklıkla ölüme yol açan ciddi bir hastalıktır.
Salgınlar sırasında ölüm oranı yüksek olup %90’lara ulaşır. Virüs ilk olarak 1976 yılında Sudan ve Kongo’daki salgınlarda tespit edilmiş, 23 Mart 2014’de Dünya Sağlık Örgütü Batı Afrika’da Ebola salgını varlığını duyurmuştur. Kongo’daki bir nehre hitaben Ebola ismini almıştır.
Ebola virüsü hastalığı için kuluçka dönemi 2-21 gün arasında değişebilir, ancak vakaların büyük kısmında yaklaşık 7 gün içinde hastalık belirtileri görülmektedir. Hastalık akut yüksek ateş (≥ 38°C) ve özgün olmayan ilk bulgular ile başlar.
BELİRTİ VE BULGULARI
Ateş,
Baş ağrısı,
Kas ve eklem ağrısı,
Halsizlik,
İshal,
Kusma,
Mide ağrısı,
İştahsızlık.
Eşlik edebilecek diğer belirti ve bulgular;
Döküntü,
Gözlerde kızarıklık,
Hıçkırık,
Öksürük,
Boğaz ağrısı,
Göğüs ağrısı,
Nefes almada zorluk,
Yutma güçlüğü,
Cilt ve mukozal kanamalar veya organ içine kanamalar
NASIL BULAŞIR?
1-Virüsü alarak hastalanmış bir hayvanın kanı, çeşitli salgıları veya organları ile temas edildiğinde; bütünlüğü bozulmuş deri (çatlaklar, çizikler) ve mukozalardan insana bulaşmaktadır.
2- Ebola virüsü hasta kişinin vücut salgıları (tükürük, semen, idrar, gaita vb.), kanı ve organları ile temas sonucunda insandan insana bulaşabilmektedir.
3- Hasta kişinin kan ve vücut salgılarının bulaştığı, döküldüğü eşyalarla temas da dolaylı yoldan bulaşmaya neden olmaktadır.
Virüsün alınmasından hastalık belirtilerinin oluşmaya başlamasına kadar geçen süre (İnkübasyon periyodu) ortalama 8-10 (2-21) gündür.
Ebola virüsü bulaşmış hastalar, hastalık bulgularının gelişiminden önce bulaştırıcı değildir, ateş içeren semptomların başlamasından itibaren bulaştırıcılık başlar. Bir başka ifade ile ateş ve klinik bulguların gelişimi öncesinde hastalar başkalarına virüsü bulaştıramazlar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle