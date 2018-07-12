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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
12.07.2018 - 19:02, Son Güncelleme:

Düşüklerle karşılaşmış çiftler için yeni bir umut ışığı

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Düşüklerle karşılaşmış çiftler için yeni bir umut ışığı

Yeni geliştirilen endometriyal mikrobiyom testler bebek sahibi olabilme yolunda tekrarlayan başarısızlıklar yaşamış ve nedeni bilinmeyen düşüklerle karşılaşmış çiftler için yepyeni bir umut ışığı oluyor.

Bahçeci Sağlık Grubu Başkanı Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, “geliştirilen bu testler ile rahmin haritası çıkarılıyor ve rahim dokusu son derece detaylı olarak mercek altına alınıyor. Eğer sağlıksız bir durum söz konusu ise uygun hale getirmek amaçlı tedavi planlaması yaparak başarı oranları ciddi anlamda artırılıyor” dedi.

Tüp bebek tedavisi gören çiftlerin en büyük korkusu tedavinin başarısızlıkla sonuçlanması. Gelişen teknoloji her geçen gün bu korkuyu azaltıcı yöntemler sunuyor olsa da yaklaşık her iki çiftten birinde tedavi sonucu başarısızlık yaşanabiliyor. Uzmanlar başarısızlıkla en önemli
neden olarak embriyonun genetik sağlığını işaret etse de yeni bilimsel çalışmalar gebelik için en az sağlıklı bir embriyo kadar sağlıklı ve gebelik için uygun şekilde hazırlanmış bir rahim ortamının da son derece önemli olduğunu vurguluyor. Bahçeci “Son dönemde elde edilen bilimsel veriler tekrarlayan başarısızlıklar gözlenen çiftlerin yaklaşık ¼’ünde rahim dokusunun embriyoyu embriyo nakli planlanan günde kabul etmeye hazır olmadığını göstermekte. Kısaca ERA (Endometriyal Reseptivite Analizi) adı verilen test ile bu çiftlerde embriyonun rahim tarafından kabul edileceği günü belirleyebiliyoruz ve embriyoların rahme nakli kişiye özel planlanarak başarılı bir gebelik sağlayabiliyoruz. ERA
testi planlanan hastalarımızda EMMA ve ALICE testlerinin de eklenmesi ile sunulan kombin yaklaşım (ENDOMETRIO) ile artık rahmin embriyoyu kabul günü ile birlikte aynı zamanda rahim dokusunda gebelik başarısızlığına neden olabilecek olumsuz bir mikrobiyom ortamının varlığı da ölçülebiliyor. Böylece klasik tanı ve gözlemlere göre başarılı bir gebelik oluşturması beklenen bir tedavi sürecinde bozulmuş ve sağlıksız bir mikrobiyom nedeni ile karşılaşılacak olası olumsuz bir sonuç önceden tespit edilebiliyor” diyerek geliştirilen bu testler ile kısırlık tanı ve tedavisinde önümüzdeki dönemde oldukça önemli bir etki yaratacağını belirtti.

Düşüklerle karşılaşmış çiftler için yeni bir umut ışığı

 

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