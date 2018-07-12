Düşüklerle karşılaşmış çiftler için yeni bir umut ışığı
Yeni geliştirilen endometriyal mikrobiyom testler bebek sahibi olabilme yolunda tekrarlayan başarısızlıklar yaşamış ve nedeni bilinmeyen düşüklerle karşılaşmış çiftler için yepyeni bir umut ışığı oluyor.
Bahçeci Sağlık Grubu Başkanı Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, “geliştirilen bu testler ile rahmin haritası çıkarılıyor ve rahim dokusu son derece detaylı olarak mercek altına alınıyor. Eğer sağlıksız bir durum söz konusu ise uygun hale getirmek amaçlı tedavi planlaması yaparak başarı oranları ciddi anlamda artırılıyor” dedi.
Tüp bebek tedavisi gören çiftlerin en büyük korkusu tedavinin başarısızlıkla sonuçlanması. Gelişen teknoloji her geçen gün bu korkuyu azaltıcı yöntemler sunuyor olsa da yaklaşık her iki çiftten birinde tedavi sonucu başarısızlık yaşanabiliyor. Uzmanlar başarısızlıkla en önemli
neden olarak embriyonun genetik sağlığını işaret etse de yeni bilimsel çalışmalar gebelik için en az sağlıklı bir embriyo kadar sağlıklı ve gebelik için uygun şekilde hazırlanmış bir rahim ortamının da son derece önemli olduğunu vurguluyor. Bahçeci “Son dönemde elde edilen bilimsel veriler tekrarlayan başarısızlıklar gözlenen çiftlerin yaklaşık ¼’ünde rahim dokusunun embriyoyu embriyo nakli planlanan günde kabul etmeye hazır olmadığını göstermekte. Kısaca ERA (Endometriyal Reseptivite Analizi) adı verilen test ile bu çiftlerde embriyonun rahim tarafından kabul edileceği günü belirleyebiliyoruz ve embriyoların rahme nakli kişiye özel planlanarak başarılı bir gebelik sağlayabiliyoruz. ERA
testi planlanan hastalarımızda EMMA ve ALICE testlerinin de eklenmesi ile sunulan kombin yaklaşım (ENDOMETRIO) ile artık rahmin embriyoyu kabul günü ile birlikte aynı zamanda rahim dokusunda gebelik başarısızlığına neden olabilecek olumsuz bir mikrobiyom ortamının varlığı da ölçülebiliyor. Böylece klasik tanı ve gözlemlere göre başarılı bir gebelik oluşturması beklenen bir tedavi sürecinde bozulmuş ve sağlıksız bir mikrobiyom nedeni ile karşılaşılacak olası olumsuz bir sonuç önceden tespit edilebiliyor” diyerek geliştirilen bu testler ile kısırlık tanı ve tedavisinde önümüzdeki dönemde oldukça önemli bir etki yaratacağını belirtti.
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