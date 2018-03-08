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Düşük östrojen hormonunun 6 işareti

Bazı kadınlar, genç yaşlarına rağmen menopoz sürecinde yaşanan sıcak basması, titreme gibi problemler yaşayabilirler. Çoğu zaman tüm bunların nedeni, düşük östrojen seviyeleridir. Belirtiler ise tıpkı menopoz sürecindekiler gibidir çünkü bu süreçte de östrojen seviyeleri doğal olarak düşmektedir. Kadınlar için çeşitli sıkıntılara neden olan östrojen düşüklüğü, genetik olabileceği gibi tiroit rahatsızlığı, yumurtalık kistleri veya radyasyona maruz kalmak gibi faktörlere bağlı olarak da gelişebilir. Ya da çok fazla egzersiz yapmanız, yeteri kadar beslenmemeniz nedeniyle düşük bir yağ oranınız varsa, östrojen hormonunuz düşük olabilir.

Kaynak: Doğan Burda
08.03.2018 - 17:32 | Son Güncelleme :

Östrojen hormonu seviyeleri, insan insana değişir, bu nedenle gerçek miktarı ölçmek yerine; bu hormon seviyelerinin vücudunuzda nasıl değiştiğini bilmek daha önemlidir. Menopoz sürecine yaklaştıkça, az önce de söylediğimiz gibi, östrojen seviyeleri doğal olarak azalır. Bu nedenle östrojen düşüklüğünün menopoz belirtileri arasında yer aldığını mutlaka duymuşsunuzdur. Yine de aslında düşük östrojen seviyelerinin aslında birçok değişikliğe neden olabildiğini de bilmek gerekir. İşte düşük östrojen hormonunun 6 işareti.

Regl olmuyorsanız

Bu durum, düşük östrojen düzeyinin en yaygın işaretidir. Çünkü östrojen, menstrüel döngünün başlıca etkenlerinden biridir. Düşük östrojen, regl kanamalarınızı aşırı derecede hafifletebilir, hatta tamamen yok olmasına neden olabilir. Bunun nedeni östrojenin rahim ağzınızın her ay kalınlaşmasına neden olan hormon olmasıdır. Eğer düşük östrojen seviyelerine sahipseniz, rahim duvarınız yeterince kalınlaşmayabilir. Bu da, regl olmamanız anlamına gelir.

Düşük östrojen hormonunun 6 işareti

Ruh durumunuz sürekli değişiyorsa...

Östrojen seviyeleri, regl döngünüzü düzenleme konusunda çok kritik olduğundan, ruh halinizi etkilemesi de son derece mantıklıdır. Ruh durumunuzdaki sürekli değişiklikler, tamamen hormon seviyelerindeki düşüşler ve artışlardan kaynaklanmaktadır. Eğer düşük östrojen seviyelerine sahipseniz, sürekli olarak ruh durumunuzun değiştiğini ve bunun sizi yorduğunu hissedebilirsiniz.

Düşük östrojen hormonunun 6 işareti

Uyumakta zorluk çekiyor ve yorgun hissediyorsanız...

Düşük östrojen seviyeleri, uykunuzu berbat edebilir. Çünkü östrojen, huzurunuz için çok önemli bir başka hormon olan serotonin ile ilgilidir. Serotonin ise uyku hormonu olarak bilinen melatonini mümkün kılan şeydir. Dolayısıyla eğer düşük östrojen seviyelerine sahipseniz, uyumakta zorluk çekebilir ve sürekli olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

Düşük östrojen hormonunun 6 işareti

Depresif düşünceler içindeyseniz...

Östrojen hormonunun serotonin ile bağlantısı, düşüklüğü durumunda depresyona neden olmasını çok net açıklıyor. Çünkü östrojen, vücudunuzun depresyonla mücadele etmesine yardımcı olan serotonini arttırır. Eğer düşük östrojen seviyeleriniz varsa, düşük serotonin düzeyleriniz depresif ve üzüntülü hisler içinde olmanızı engelleyemez.

Düşük östrojen hormonunun 6 işareti

Cinsel isteğiniz azaldıysa...

Son zamanlarda daha az cinsel ilişki yaşamanızın nedenlerinden biri de düşük östrojen seviyeleriniz olabilir. Östrojen ile serotonin arasında sıkı bir ilişki olduğunu az önce belirtmiştik. İşte kanınızdaki serotonin miktarı, cinsel isteğinizle doğrudan ilintilidir. Dolayısıyla, düşük östrojen, daha az serotonin; daha az serotonin ise daha az cinsel istek demektir.

Düşük östrojen hormonunun 6 işareti

Cinsel ilişki sırasında ani ağrılar hissediyorsanız...

Düşük östrojen, kendisini cinsel ilişki sırasında acı olarak da gösterebilir. Eğer yeterli östrojen hormonu vücutta yoksa, vajinanız kurur; bu da seksin daha acılı bir hale gelmesine neden olur. Ayrıca düşük östrojen vajinal duvarlarınızı inceltebilir; bu da cinsel ilişki sırasında ağrıya katkıda bulunan bir şeydir.

Etiketler: östrojen , östrojen seviyesi , düşük östrojen
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