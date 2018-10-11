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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
11.10.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Dünya Görme Günü'ne özel tedavi çözümleri masaya yatırıldı

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Dünya Görme Günü'ne özel tedavi çözümleri masaya yatırıldı

Novartis grup şirketlerinden olan Alcon’un Dünya Görme Günü’ne özel bu yıl dördüncü kez düzenlediği “Sizin Gözünüzden: Katarakt Cerrahisinde Astigmat Yönetimi” başlıklı bilgilendirme toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara, katarakt cerrahisinde diğer görme kusurlarının da tedavisi hakkında bilgi paylaşıldı.

Bilgilendirme toplantısında, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinden kaynaklı hastalıkların en çok görülenleri olan katarakt ve astigmatizma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osman Şevki Arslan; kataraktın dünyada körlük nedenleri arasında birinci sırada olduğunu ve astigmatizmanın da göz yüzeyinin düzensizleşmesine bağlı olarak geliştiğini belirtti. Katarakt ameliyatı olanların yaklaşık yüzde 38’i ameliyat sonrası kalan astigmat nedeniyle gözlük takmak zorunda kalıyor. Bu hem sağlık hem de ekonomik açıdan büyük bir kayıp yaratıyor.

Dünyada körlük nedenleri arasında birinci sırada yer alan ve her yıl 25 milyon kişide oluşan katarakt, dünyadaki körlüklerin yaklaşık yüzde 50’sinin nedeni olarak kabul ediliyor. Katarakt teşhisi konulan hastaların yüzde 40’ında astigmatik kırma kusuruna rastlanıyor. Kataraktın tedavisi yapılırken diğer görme kusurlarının da tedavisi gerçekleştirilebiliyor. 

Ülkemizde geçen yıl gerçekleştirilen 450.000 katarakt operasyonunda sadece 5.000 torik astigmatlı göz içi lens kullanılırken, ihtiyaç olduğu halde 83.000 kişi torik göz içi lens kullanılmadığı için ameliyat sonrası astigmat sebebiyle gözlük kullanmaya devam etmiştir.

Katarakt operasyonu öncesi hastaları astigmatları ve tedavi seçenekleri ile ilgili doktorlarına danışmaları konusunda uyaran Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, astigmatı da düzeltebilen torik göz içi mercek konusunda hastaların bilinçlenmesinin ameliyattan sonra gözlükten tamamen kurtulmak için önem arz ettiğini vurguladı. Arslan konuşmasında “Dünyada tedavi edilebilir körlük sebeplerinin yaklaşık yarısını katarakt olguları teşkil ediyor. Yurdumuzda da son on yılda katarakt hastalarının ameliyat edilme oranlarında yaklaşık on kat bir artışla yıllık katarakt ameliyatı sayısı 450.000 seviyelerine ulaşmıştır. Bu sadece sayısal anlamda bir artış olmayıp, bilgi donanımı ve teknolojik açıdan da ülkemizin katarakt ameliyatları açısından Batı ile aynı düzeyde ilerlediğini gösteriyor. Aynı zamanda astigmatik kusurların da torik göz içi mercekleri ile tedavi edilmesi ameliyat sonrası net görüşe çok büyük katkı sağlamakta ve hastalarımızın gözlük bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Bunun da tek bir operasyon ile katarakt cerrahisi sırasında konulan göz içi merceğinin buna uygun seçilmesi ile çözülebildiğini vurgulamak gerekiyor.

Diğer taraftan vurgulanması gereken bir başka nokta da dünya genelinde 19 milyon çocuğumuzun görme engelli olduğudur. Özellikle ilk üç yaş içinde çocukluk çağı görme bozukluklarının tedavi edilmesi çok kritik bir öneme sahiptir. Zira bu yaştan sonra tembellik gelişmekte, göz hastalığı tedavi edilse de tembellik görmeyi kısıtlamaktadır. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı, TOD ve diğer STK’ların büyük bir iş birliği ile göz sağlığı taramaları yapmalarını çok önemli buluyoruz” dedi.

Katarakt nedir?

Katarakt yaşa bağlı görülen en yaygın göz hastalıklarındandır ve görme kaybının en başta gelen nedenlerinden biridir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada katarakt nedeniyle yaklaşık 19 milyon insanın iki taraflı olarak kör olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamlar gösteriyor ki dünyadaki tüm körlük vakalarının neredeyse yarısı kataraktan kaynaklanıyor.

Katarakt, normalde berrak olan gözün lenslerinde görmeyi etkileyen bulutlu bir alanın oluşmasıdır. Katarakt’ın büyük çoğunluğu normal yaşlanma nedeniyle ortaya çıkarken, radyasyona maruz kalma, steroidler, diyabet ve göz travması gibi sebepler katarakt gelişimini hızlandırabilir.

Bir katarakt geliştikçe, göz merceği giderek bulanıklaşır ve daha az ışığın geçmesine izin verir, bu da görmeyi daha zor hale getirir. 

Astigmatizma ve Katarakt kimlerde görülür?

Astigmatizma toplumda her yaşta bireyde görülebilmektedir. Katarakt ise ileri yaş, diyabet, sigara kullanımı, göz travması ve ultraviyole ışığa uzun süreli maruz kalmak gibi risk faktörleriyle gelişebilen bir hastalıktır.

Kataraktta tek çözüm ameliyat mı?

Kataraktın tek tedavisi; fonksiyonunu ve şeffaflığını yitirmiş doğal lensin cerrahi olarak temizlenmesi ve yerine yapay bir göz içi lens yerleştirilmesidir.

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