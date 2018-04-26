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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
26.04.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Dudak çatlaması nasıl geçer? Dudak çatlaması tedavisi

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Dudak çatlaması nasıl geçer? Dudak çatlaması tedavisi

Çatlayan dudaklar birçok kişinin ortak sorunu. Kışın rüzgarın yazın ise aşırı güneşin neden olduğu dudak çatlaklarından kurtulmak aslında hiç de zor değil. Sağlıklı ve pürüzsüz dudaklara sahip olmak için uygulamanız gereken birkaç küçük detay var. Peki, dudak çatlakları nasıl geçer? Dudak çatlakları nasıl tedavi edilir?

Mevsim değişikliğinin yaşandığı bu dönemde havanın etkisinden dolayı dudaklar kurumaya yüz tutar, güneş dudaklardaki nemi alıp götürür. Siz de çatlamış dudaklarla vedalaşmak için basit yöntemleri kullanabilirsiniz. Peki çatlayan dudaklardan kurtulmak için ne yapmak gerek? İşte, dudak çatlaklarını yok etmede etkili birkaç yöntem...

DUDAK ÇATLAMASI NASIL GEÇER?

Dudak çatlaması en çok kuru soğuk havalarda veya yazın güneşe maruz kalınması sonucu görülür. Bol su tüketerek, dudak kremi kullanarak ve kuru ortamlardan kaçınmaya çalışarak, bu problemin etkisini en aza indirmek sizin elinizde. İşte dudak çatlamasına karşı öneriler...

NEMLENDİRİCİ KULLANIN: Dudak çatlamasına karşı en etkili yöntemlerden biri dudaklarınızı nemlendirmektir. Dudak bakımlarını belirli aralıklarla sürerek dudaklarınızın nemli kalmasını sağlayabilirsiniz.

BOL SU İÇİN: Vücudun susuz kalması, dudak çatlamasına neden olur. Bunun için yapmanız gereken tek şey gün içerisinde bol bol su içmektir. Günde 2-2.5 litre su içmeye dikkat edin. Farkı hemen göreceksiniz.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN: Sıcak içecekler, baharat ve tuzlu yiyecekler dudaklarınızı daha fazla tahriş eder ve acıtır. Dudaklarınızda kurumanın fazla olduğu zaman bu tarz yiyeceklerden uzak durmanız daha iyidir. Dudaklarınız kuruyup, çatladıysa; tedavi sürecinde tuzlu, acı gibi baharatlı yiyeceklerden kaçının. Bu baharatlar iyileşmeyi geciktirebilir.

DUDAKLARINIZI KORUYUN: Çok soğuk havalarda dışarıya çıktığınız zaman dudaklarınızı mutlaka korumalısınız. Boyunluk, atkı veya şal ile dudaklarınızı kapatın ve soğuk hava gelmesini engelleyin. Soğuk havalarda sporunuzu dışarıda değil iç mekanlarda yapmayı deneyebilirsiniz.

ODA SICAKLIĞI DENGESİNE DİKKAT: Sadece dışarıdaki hava değil, içerideki oda sıcaklığı da çok önemlidir. Kış aylarınızda ısıtma sistemlerinden dolayı odalarınızda kuruluk artabilir. Bunun için hava nemlendiricisi kullanarak nem dengesini ayarlayabilirsiniz.

DUDAK KORUYUCU KULLANIN: Açık havada uzun saatler geçiriyorsanız mutlaka güneş koruyucu içeren dudak koruyucusu kullanmanız gerekir. Siperi olan şapka kullanımı da dudakları korumak açısından önemlidir.

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