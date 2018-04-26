Dudak çatlaması nasıl geçer? Dudak çatlaması tedavisi
Çatlayan dudaklar birçok kişinin ortak sorunu. Kışın rüzgarın yazın ise aşırı güneşin neden olduğu dudak çatlaklarından kurtulmak aslında hiç de zor değil. Sağlıklı ve pürüzsüz dudaklara sahip olmak için uygulamanız gereken birkaç küçük detay var. Peki, dudak çatlakları nasıl geçer? Dudak çatlakları nasıl tedavi edilir?
Mevsim değişikliğinin yaşandığı bu dönemde havanın etkisinden dolayı dudaklar kurumaya yüz tutar, güneş dudaklardaki nemi alıp götürür. Siz de çatlamış dudaklarla vedalaşmak için basit yöntemleri kullanabilirsiniz. Peki çatlayan dudaklardan kurtulmak için ne yapmak gerek? İşte, dudak çatlaklarını yok etmede etkili birkaç yöntem...
DUDAK ÇATLAMASI NASIL GEÇER?
Dudak çatlaması en çok kuru soğuk havalarda veya yazın güneşe maruz kalınması sonucu görülür. Bol su tüketerek, dudak kremi kullanarak ve kuru ortamlardan kaçınmaya çalışarak, bu problemin etkisini en aza indirmek sizin elinizde. İşte dudak çatlamasına karşı öneriler...
NEMLENDİRİCİ KULLANIN: Dudak çatlamasına karşı en etkili yöntemlerden biri dudaklarınızı nemlendirmektir. Dudak bakımlarını belirli aralıklarla sürerek dudaklarınızın nemli kalmasını sağlayabilirsiniz.
BOL SU İÇİN: Vücudun susuz kalması, dudak çatlamasına neden olur. Bunun için yapmanız gereken tek şey gün içerisinde bol bol su içmektir. Günde 2-2.5 litre su içmeye dikkat edin. Farkı hemen göreceksiniz.
YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN: Sıcak içecekler, baharat ve tuzlu yiyecekler dudaklarınızı daha fazla tahriş eder ve acıtır. Dudaklarınızda kurumanın fazla olduğu zaman bu tarz yiyeceklerden uzak durmanız daha iyidir. Dudaklarınız kuruyup, çatladıysa; tedavi sürecinde tuzlu, acı gibi baharatlı yiyeceklerden kaçının. Bu baharatlar iyileşmeyi geciktirebilir.
DUDAKLARINIZI KORUYUN: Çok soğuk havalarda dışarıya çıktığınız zaman dudaklarınızı mutlaka korumalısınız. Boyunluk, atkı veya şal ile dudaklarınızı kapatın ve soğuk hava gelmesini engelleyin. Soğuk havalarda sporunuzu dışarıda değil iç mekanlarda yapmayı deneyebilirsiniz.
ODA SICAKLIĞI DENGESİNE DİKKAT: Sadece dışarıdaki hava değil, içerideki oda sıcaklığı da çok önemlidir. Kış aylarınızda ısıtma sistemlerinden dolayı odalarınızda kuruluk artabilir. Bunun için hava nemlendiricisi kullanarak nem dengesini ayarlayabilirsiniz.
DUDAK KORUYUCU KULLANIN: Açık havada uzun saatler geçiriyorsanız mutlaka güneş koruyucu içeren dudak koruyucusu kullanmanız gerekir. Siperi olan şapka kullanımı da dudakları korumak açısından önemlidir.
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