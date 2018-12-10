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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sağlık
10.12.2018 - 18:43, Son Güncelleme:

Dopamin hangi yiyeceklerde var? İşte dopamin içeren besinler

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Dopamin hangi yiyeceklerde var? İşte dopamin içeren besinler

Dopamin hangi yiyecekler var sorusunun yanıtı vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Beynin hipotalamus bölgesinden salgılanan dopamin, tıpkı diğer bir nörotransmitter kimyasal olan serotonin gibi, mutluluk hissi vermesi ile bilinmektedir. Peki, dopamin hangi yiyeceklerde var? İşte dopamin içeren besinler.

Beyinde bulunan ve sayıları yaklaşık olarak 86 milyar olan sinir hücrelerinin birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan kimyasallara “nörotransmitter” adı verilmektedir. Beyinde çeşitli formlarda nörotransmitter bulunmaktadır ve dopamin de bu nörotransmitterlerden biridir.

Beynin hipotalamus bölgesinden salgılanan dopamin, tıpkı diğer bir nörotransmitter kimyasal olan serotonin gibi, mutluluk hissi vermesi ile bilinmektedir. Dopamin “motivasyon molekülü” olarak adlandırılmaktadır ve beynin ödül ile keyif merkezidir. Hareket ve duyguların düzenlenmesine yardımcı olan dopamin, odaklanma ve enerji sağlamasının yanı sıra, ruh halinin ve davranışların dengelenmesinde de önemli bir role sahiptir.

Dopamin Eksikliği

Aşırı miktarda şeker özellikle de tatlandırıcı içeren gıdaların tüketilmesi, katkı maddeli yiyeceklerin aşırı miktarda tüketilmesi ve abur cubur gibi sağlıksız besinlerin tüketiminde aşırıya kaçılması sonucu, vücuttaki dopamin hormonu seviyesinde azalmalar gözlenebilmektedir. Düşük dopamin seviyesi ise, bir takım olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Öte yandan, dopamin hormonunun salgılanmasını sağlayan ve “tirozin” adı verilen amino asidin miktarında gerçekleşen azalma da, dopamin seviyesinin düşmesine neden olabilmektedir.

Buna göre, dopamin eksikliği sonucu meydana gelen bazı sağlık sorunları ve bu sağlık sorunlarının semptomları şu şekildedir;

Depresyon
Memnuniyetsizlik hissi
Bağımlılık
Dürtü kaybı (kompülsiyonlarda azalma)
Cinsel dürtüde azalma
Odaklanma sorunları
Halsizlik
Ruh halinde dalgalanmalar
Unutkanlık
Motivasyon eksikliği
İlgisizlik ve hissizlik
Görev ve sorumlulukları erteleme
Keyifsizlik
Libido seviyesinde azalma
Uyku problemleri
Umutsuzluk

Dopamin içeren besinler

Beyindeki dopamin salgısını artırmanın en iyi yolu, protein bazlı besinleri tüketmek olacaktır. Proteinler, amino asitlerin bir araya gelmesi ile oluştuğu için ve çoğu protein de, tirozin amino asidi içerdiği için, proteinler mükemmel bir dopamin destekleyicidir. Bu doğrultuda, protein bakımından zengin olan ve dopamin salgısını artıran bazı besinler şu şekildedir;

Sığır eti
Peynir
Yoğurt
Kefir
Tavuk eti
Yumurta
Balık eti ( özellikle de; somon, halibut, çizgili levrek, alabalık, ton balığı, sardalye, uskumru, somon, pisi balığı)
Hindi eti

Sebzeler

Enginar
Avokado
Kırmızı pancar (betain kimyasalı içermesi sayesinde, nörotransmitter seviyesinin düzenlenmesine ve ruh halinin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır)
Siyah fasulye
Brokoli
Karnabahar
Nohut
Kale
Mercimek
Ispanak
Lima fasulyesi
Bakla
Yeşil yapraklı sebzeler
Deniz sebzeleri

Meyveler

Elma
Muz
Yaban mersini
Papaya
Kuru erik
Çilek
Karpuz.

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