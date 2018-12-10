Dopamin hangi yiyeceklerde var? İşte dopamin içeren besinler

Beyinde bulunan ve sayıları yaklaşık olarak 86 milyar olan sinir hücrelerinin birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan kimyasallara “nörotransmitter” adı verilmektedir. Beyinde çeşitli formlarda nörotransmitter bulunmaktadır ve dopamin de bu nörotransmitterlerden biridir.

Beynin hipotalamus bölgesinden salgılanan dopamin, tıpkı diğer bir nörotransmitter kimyasal olan serotonin gibi, mutluluk hissi vermesi ile bilinmektedir. Dopamin “motivasyon molekülü” olarak adlandırılmaktadır ve beynin ödül ile keyif merkezidir. Hareket ve duyguların düzenlenmesine yardımcı olan dopamin, odaklanma ve enerji sağlamasının yanı sıra, ruh halinin ve davranışların dengelenmesinde de önemli bir role sahiptir.

Dopamin Eksikliği

Aşırı miktarda şeker özellikle de tatlandırıcı içeren gıdaların tüketilmesi, katkı maddeli yiyeceklerin aşırı miktarda tüketilmesi ve abur cubur gibi sağlıksız besinlerin tüketiminde aşırıya kaçılması sonucu, vücuttaki dopamin hormonu seviyesinde azalmalar gözlenebilmektedir. Düşük dopamin seviyesi ise, bir takım olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Öte yandan, dopamin hormonunun salgılanmasını sağlayan ve “tirozin” adı verilen amino asidin miktarında gerçekleşen azalma da, dopamin seviyesinin düşmesine neden olabilmektedir.

Buna göre, dopamin eksikliği sonucu meydana gelen bazı sağlık sorunları ve bu sağlık sorunlarının semptomları şu şekildedir;

Depresyon

Memnuniyetsizlik hissi

Bağımlılık

Dürtü kaybı (kompülsiyonlarda azalma)

Cinsel dürtüde azalma

Odaklanma sorunları

Halsizlik

Ruh halinde dalgalanmalar

Unutkanlık

Motivasyon eksikliği

İlgisizlik ve hissizlik

Görev ve sorumlulukları erteleme

Keyifsizlik

Libido seviyesinde azalma

Uyku problemleri

Umutsuzluk

Dopamin içeren besinler

Beyindeki dopamin salgısını artırmanın en iyi yolu, protein bazlı besinleri tüketmek olacaktır. Proteinler, amino asitlerin bir araya gelmesi ile oluştuğu için ve çoğu protein de, tirozin amino asidi içerdiği için, proteinler mükemmel bir dopamin destekleyicidir. Bu doğrultuda, protein bakımından zengin olan ve dopamin salgısını artıran bazı besinler şu şekildedir;

Sığır eti

Peynir

Yoğurt

Kefir

Tavuk eti

Yumurta

Balık eti ( özellikle de; somon, halibut, çizgili levrek, alabalık, ton balığı, sardalye, uskumru, somon, pisi balığı)

Hindi eti

Sebzeler

Enginar

Avokado

Kırmızı pancar (betain kimyasalı içermesi sayesinde, nörotransmitter seviyesinin düzenlenmesine ve ruh halinin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır)

Siyah fasulye

Brokoli

Karnabahar

Nohut

Kale

Mercimek

Ispanak

Lima fasulyesi

Bakla

Yeşil yapraklı sebzeler

Deniz sebzeleri

Meyveler

Elma

Muz

Yaban mersini

Papaya

Kuru erik

Çilek

Karpuz.