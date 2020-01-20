Domuz gribi bulaşıcı mı? Domuz gribi belirtileri nelerdir?

Domuz gribi ülkemizde zaman zaman etkisini gösteren hastalıklar arasında yer almaktadır. H1N1 olarak bilinen domuz gribi, tedavi ile önlenebilen bir virüstür. Peki, domuz gribinden korunabilmek için neler yapmak gerekiyor? İşte, domuz gribi bulaşıcı mı sorusunun cevabı ve tedavi süreci hakkında bazı bilgiler

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Domuz gribi, domuzlara özgü influenza virusu tip A tarafından oluşturulan yüksek oranda bulaşıcı, bir solunum yolu hastalığıdır. Hastalıkta morbidite (hastalığın bulaşması) yüksek, mortalite (ölüm oranı) düşüktür. Virus domuzlar arasında, solunum, direkt/ indirekt kontak, ve taşıyıcı hayvanlar yoluyla bulaşmaktadır. Domuzlarda, hastalık yıl boyunca görülebilmekte, kış ve sonbahar aylarında görülme sıklığı artmaktadır. OIE ( Dünya hayvan sağlığı örgütü)’ye göre ihbarı mecburi bir hastalık değildir.

Domuz influenza virusu, genellikle H1N1 serotipinde olmaktadır fakat, domuz populasyonlarında farklı serotiplerin de ( örn. H1N2, H3N1, H3N2 ) görüldüğü bildirilmektedir. Domuzlar, avian influenza virusları ve insan influenza virusları ile de enfekte olabilmektedirler. Bazen, domuzlar birden fazla virus tipi ile enfekte olabilmekte, bu da bu virusların genetik materyal alışverişinde bulunmasına yol açabilmektedir. Bu durumun sonucunda, farklı kaynaklardan influenza virus genleri içeren yeni bir serotip oluşabilmektedir. Amerikan CDC ( Centers for Disease Control) merkezi, Meksika’dan sonra A.B.D’de görülen hastalık vakalarının ikisinin, genetik açıdan domuz influenza virusu A (H1N1) virusu ile benzerlik taşıyan viral bir etken nedeniyle gerçekleştiğini, bu virusların daha önce A.B.D. veya başka bir ülkede insan veya domuz viruslarında görülmemiş bir gen parçaları kombinasyonuna sahip olduğunu bildirmiştir.

OIE şu anda A.B.D, Meksika, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkelerinde görülen bu virusa domuz gribi virusu denilmesinin doğru olmadığını, çünkü farklı influenza virusu serotiplerinin genetik materyallerinin birleşmesinden oluştuğunu ve bu virusun herhangi bir hayvandan izolasyonunun henüz gerçekleşmediğini bildirmiştir. Yine de bir çok kaynakta şu anki güncel salgından domuz gribi adıyla bahsedilmektedir; bu nedenle bu yazıda da etken bu isimle anılacaktır.

DOMUZ GRİBİ BULAŞICI MIDIR?

İnsanlar, hastalığı genellikle domuz gribi virusu ile enfekte domuzlardan almaktadır fakat, bazı vakalarda domuzlarla veya domuzların bulunduğu çevreyle kontak bildirilmemiştir. İnsandan insana bulaşma bazı vakalarda görülmüş ama genellikle, birbiri ile yakın ilişkide bulunan kişiler arasında veya kapalı alanlarda bulunan insan grupları arasında bildirilmiştir.

DOMUZ GRİBİ VİRUSUNUN İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELERİ NELERDİR?

Daha önce bu viruslar ile insanların enfekte olduğu bildirilmiştir. Klinik semptomlar, mevsimsel grip hastalığı ile benzerlik göstermektedir. Hastalığın şiddeti, asemptomatik enfeksiyon ile, ölüm ile sonuçlanan şiddetli pneumonie arasında değişkenlik göstermektedir. Hafif ya da asemptomatik vakalar kolaylıkla gözden kaçabilmekte, bu nedenle insanlar arasında bu hastalığın yayılış hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.