Doğumu kolaylaştıran perine masajı nedir?
Doğumu kolaylaştıran masaj olarak bilinen perine masajı, anne adayları tarafından merak ediliyor. İsmini vajina ve anüs arasındaki bölge perineden alan bu masaj, küçük kasların güçlenmesine yardımcı olur ve doğum sürecinin kolay bir şekilde geçirilmesini sağlar. Peki, perine masajı nedir?
Yeni anne adaylarını doğuma hazırlanmak için pek çok yöntem var, perine masajı da bunlardan biri. Kadınlar doğum sırasında özellikle ilk doğumlarında perine travmasına maruz kalabilirler. Doğumda ve doğum sonrası dönemde, ağrıyı ve sıkıntıyı hafifletecek pek çok teknik ve uygulama üzerine çalışmalar yapılmıştır. Çeşitli egzersizler ve perine masajı perineal travmayı önlemede yardım olabilir.
Perine masajı gebeler veya eşleri tarafından, tahmini doğum tarihinden 6 hafta önce başlayarak haftada 3–4 kez ve 5–10 dakika süreyle yapılmaktadır. Ancak bu masajın uzman kişiler tarafından uygulanması gerekmektedir.
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