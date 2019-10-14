Doğum raporunu nereden alabilirim?
Çocuk sahibi olan vatandaşlarımız internette doğum raporu ile ilgili form ve diğer yapılması gereken işlemlerin detayını merak ediyorlar. Peki doğum raporu nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar
Doğum raporunuz, doğum yaptığınız hastane tarafından düzenlenecek ve tarafınıza verilecektir. Ayrıca e-nabız üzerinden de temin edilebilmektedir.
Aile hekimleri tarafından hiçbir şekilde doğum raporu düzenlenmeyecektir.
Aile Hekimim Doğum Raporu Düzenleyebilir Mi?
Aile hekimleri tarafından hiçbir şekilde doğum raporu düzenlenmeyecektir.
Evde Sağlık Personeli Yardımı İle Doğum Yaptım. Doğum Raporumu Nasıl Alabilirim?
Doğumunuzu yaptıran sağlık personelinin, İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimde bulunması gerekmekte olup, doğum raporu İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecektir.
Doğum raporu hazırlanabilmesi için, doğuma ait ilgili kayıt ve belgeler, doğuma nezaret eden sağlık personelince bir form ile birlikte 2 (iki) işgünü içerisinde ilçe sağlık müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezine teslim edilecektir.
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