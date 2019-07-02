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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
02.07.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Dispepsi nedir, belirtileri neler?

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Dispepsi nedir, belirtileri neler?

Dispepsi, gastroenteroloji bölümünün uzmanlık alanıdır. Dispepsi hastalarının başvuru nedenleri her zaman açık olmayabilir. Semptomların sıklığı ve şiddeti, değişkenlik gösterir. Peki, dispepsi nedir, belirtileri neler?

Dispepsi; Karnın üst bölümü epigastriumda tekrar edici ve ısrarcı rahatsızlık hissi olarak tanımlanabilir. Karında ağrı, gerginlik, postprandial dolgunluk, erken doyma, iştahsızlık, bulantı, geğirme ve regürjitasyon gibi birbiriyle ilişkili semptomlar ile karşımıza çıkabilir.

Dispepsi hastalık değil semptom ve semptomlar birlikteliğidir. Hastalar genellikle hazımsızlık ve şişkinlik yakınmasıyla başvurmaktadırlar.

Dispepsili hastaların değerlendirilmesinde, geniş bir spektrum olan organik nedenlerle (peptik ülser, kanser, vb), ülser dışı ( fonksiyonel dispepsi) dispepsi ayrımı iyi yapılmalıdır. Dispepsi; uygulanan tedaviler, besinler, GIS hastalıkları ve sistemik hastalıkların sonucunda gelişebilir. Peptik ülser, mide kanseri, GÖRH gibi organik nedenler hastaların %40'ında görülürken, hastaların büyük kısmında semptomları açıklayabilecek patoloji saptanmaz ve fonksiyonel dispepsi ya da idyopatik dispepsi olarak tanımlanır.

Dispepsi hastalarının başvuru nedenleri her zaman açık olmayabilir. Semptomların sıklığı ve şiddeti, önemli bir hastalık (kanser) korkusu, reçetesiz ilaçlarla tedaviye cevap, anksiyete veya psikososyal stres ve yeterli psiko-sosyal desteğin olmaması önemli faktörlerdir. Hekim hastanın tedavi için başvuru nedenini iyi tanımlamalıdır.

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