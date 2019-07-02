Dispepsi nedir, belirtileri neler?
Dispepsi, gastroenteroloji bölümünün uzmanlık alanıdır. Dispepsi hastalarının başvuru nedenleri her zaman açık olmayabilir. Semptomların sıklığı ve şiddeti, değişkenlik gösterir. Peki, dispepsi nedir, belirtileri neler?
Dispepsi; Karnın üst bölümü epigastriumda tekrar edici ve ısrarcı rahatsızlık hissi olarak tanımlanabilir. Karında ağrı, gerginlik, postprandial dolgunluk, erken doyma, iştahsızlık, bulantı, geğirme ve regürjitasyon gibi birbiriyle ilişkili semptomlar ile karşımıza çıkabilir.
Dispepsi hastalık değil semptom ve semptomlar birlikteliğidir. Hastalar genellikle hazımsızlık ve şişkinlik yakınmasıyla başvurmaktadırlar.
Dispepsili hastaların değerlendirilmesinde, geniş bir spektrum olan organik nedenlerle (peptik ülser, kanser, vb), ülser dışı ( fonksiyonel dispepsi) dispepsi ayrımı iyi yapılmalıdır. Dispepsi; uygulanan tedaviler, besinler, GIS hastalıkları ve sistemik hastalıkların sonucunda gelişebilir. Peptik ülser, mide kanseri, GÖRH gibi organik nedenler hastaların %40'ında görülürken, hastaların büyük kısmında semptomları açıklayabilecek patoloji saptanmaz ve fonksiyonel dispepsi ya da idyopatik dispepsi olarak tanımlanır.
Dispepsi hastalarının başvuru nedenleri her zaman açık olmayabilir. Semptomların sıklığı ve şiddeti, önemli bir hastalık (kanser) korkusu, reçetesiz ilaçlarla tedaviye cevap, anksiyete veya psikososyal stres ve yeterli psiko-sosyal desteğin olmaması önemli faktörlerdir. Hekim hastanın tedavi için başvuru nedenini iyi tanımlamalıdır.
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