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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
15.04.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Diş eti kanaması neden olur?

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Diş eti kanaması neden olur?

Sağlıklı diş eti, pembe renkli ve düzgün hatlıdır. Sağlıklı diş eti yemek yerken ve fırçalarken kanamaz. Genellikle diş fırçalama sırasında fark edilen diş eti kanamasının çeşitli nedenleri olabilir. Diş eti kanaması neden olur?

Diş eti kanaması sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Çoğu zaman fark edilmeyen diş eti kanaması, genellikle diş fırçalama sırasında fark edilir, fırçalama dışında da gerçekleşebilir: Genellikle dikkate alınmayan ve ihmal edilen diş eti kanaması önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Çoğunlukla önemli bir sorun olarak algılanmayan diş eti kanamasının altında önemli bir sağlık sorunu yatabilir. Bu nedenlerin başında ağız ve diş eti sorunları gelir.

DİŞ ETİ KANAMASININ NEDENLERİ

Diş eti kanamasının nedenlerinden en sık karşılaşılanlar şunlardır:

1. Ağız hijyeninin yetersiz olması: Diş fırçalama, diş ipi ve temizleme gargaralarının kullanımı gibi işlemlerin düzenli ve yeterli yapılmaması, ağız ve dişlerin temiz tutulmaması sonucunda dişlerde saydam bir tabaka halinde oluşan bakteri plağı, diş eti kanaması başta olmak üzere ağız ve diş sorunlarına yol açar.

2. Diş eti hastalıkları: Dişlerde oluşan plak tabakaları zamanla diş etinde iltihaplanmaya yol açarak gingivitis ve periodontis adı verilen diş eti hastalıklarına neden olabilir. Diş eti hastalığının başlangıç aşaması olan gingivitis, diş etlerinde hassasiyet, kızarıklık, şişlik ve kanamaya yol açar. Gingivitisin tedavi edilmemesi ve ilerlemesi durumunda ortaya çıkan periodontis, kemik ve dokulara zarar vermeye başlar ve diş etinde kanama, iltihabi akıntıya neden olur.

3. Diş taşı: Dişlerde biriken bakteri plağı sertleşerek diş taşı oluşturur. Diş taşları da diş eti iltihabına yol açar ve diş eti kanamasına neden olur.

4. Sigara kullanımı: Pek çok sağlık sorununa yol açan sigara, ağız içi mukozası ve diş etleri için de zararlıdır ve diş eti kanamalarının nedenlerinden biridir.

5. Sorunlu protez, köprü ve dolgular: Küçük veya çok sıkı diş protezleri, diş etine baskı yapan dolgu, köprü ve kronlar diş eti kanamasının nedenleri arasındadır.

6. Vitamin eksiklikleri: Vücudun ihtiyacı olan vitaminlerin eksikliği pek çok sağlık sorununu da beraberinde getirir. A, C ve K vitaminlerinin yeterli düzeyde alınmaması diş etlerinin kolayca kanamasına neden olur.

7. Kan sulandırıcı ilaçlar: Özellikle kalp-damar hastalıkları ve yüksek tansiyon sorunu olan kişilerde kan dolaşımını kolaylaştırmak ve pıhtılaşmayı azaltmak için kanın inceltmesi amacıyla düzenli olarak kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar diş eti kanamalarının nedenlerinden biridir.

8. Hamilelik dönemi: Hamilelik dönemindeki hormonal değişiklikler, dişetlerinin hassasiyetini de artırır ve bu durum gebeliğe özgü diş eti iltihabına yol açarak diş eti kanamasına neden olabilir.

9. Trombositopeni: Kan pıhtılaşmasında önemli rol oynayan renksiz kan hücreleri olan trombositler damarlarda oluşan delikleri tıkayarak kanamayı durdururlar. Kandaki trombosit miktarının düşük olması trombositopeni olarak adlandırılır ve lösemi ya da bağışıklık sistemi sorunları gibi hastalıklara bağlı olarak ya da çeşitli ilaçların yan etkisi şeklinde ayrı bir rahatsızlık olarak ortaya çıkar, belirtilerinden biri diş eti kanamasıdır.

10. Lösemi: Kan kanseri olarak da bilinen löseminin önemli belirtileri arasında diş eti kanaması da yer alır.

11. Siroz: Karaciğerin hasara uğrayarak dokusunda yaralar oluşmasıyla ortaya çıkan siroz hastalığı da diş eti kanamasına yol açabilir.

12. Pernisiyöz anemi: B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan pernisiyöz aneminin bir belirtisi de diş eti kanamasıdır.

13. Pemfigoid: Ciltte gergin su dolu kabarcıklar ile kendini gösteren ve bağışıklık sistemi hastalığı olan pemfigoid ağız içinde yaralar oluşmasına ve diş eti kanamasına neden olur.

14. Temporal Arterit: Baş ve beyne kan sağlayan temporal arterlerin iltihaplanması veya hasar görmesi ile oluşan temporal arterit diş eti kanamasına yol açar.

15. Hemofili: Çoğunlukla genetik olan ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin eksikliğinden kaynaklanan hemofilide de diş eti kanaması görülür.

16. Skorbüt: C vitamini yetmezliği nedeniyle ortaya çıkan skorbüt hastalığı, diş eti çekilmesi ve kanamasına neden olur.

17. Diyabet: Şeker hasatlığı olarak da bilinen diyabette diş etlerinde iltihaplanma ve kanama sık rastlanan bir durumdur.

18. HIV virüsü: Bağışıklık sisteminde hasara yol açan ve AİDS hastalığı virüsü olarak bilinen HIV virüsünün etkilerinden biri de diş eti kanamasıdır.

 

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