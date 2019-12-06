Diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihabına ne iyi gelir

Diş eti iltihabı, ağız sağlığına özen göstermeyen kişilerde sıklıkla görülen bir hastalıktır. Bununla birlikte genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve diğer sebepler de diş etlerinin enfeksiyon kapmasına neden oluyor. Diş eti hastalıklarına zamanında müdahale edilmezse hastanın birçok farklı organ ve uzvunda şikayetler artabilir. Enfeksiyon içeren her hastalık gibi diş eti iltihabı ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Belirtileri fark edilir fark edilmez gerekli önlemler alınmalı, lüzum görüldüğü takdirde uzman kontrolünden geçilmelidir.

Diş Eti İltihabı Belirtileri

1- Sürekli kanama: İltihaplı diş eti hastalıklarında erken teşhis ve müdahale son derece kritik bir öneme sahip. Bu nedenle hastalar dişlerine olduğu kadar diş etlerine de özenle yaklaşmalıdır. Sadece diş fırçalarken değil yemek yerken ve gündelik işler sırasında diş etlerinin kanama emareleri göstermesi en büyük belirtilerden biridir.

2- Renk değişimler: Sağlıklı diş etleri pembe ya da kırmızı renginde olur. Giderek beyazlayan ve renk değişimleriyle sağlıksız bir görüntü ortaya çıkan diş etleri, enfeksiyon belirtileri göstermektedir.

3- Hassasiyet: Konuşurken, yutkunurken ve yemek yerken diş etlerinde büyük bir hassasiyet oluşur. Bu hassasiyet ilerlediğinde bazı dişler sallanmaya başlayabilir.

4- Ağız kokusu: Enfeksiyon her neredeyse orada koku oluşturur. Özellikle diş eti enfeksiyonlarında bu koku, alınan tüm önlemlere rağmen geçmez.

Diş Eti İltihabı Neden Olur?

1- Dişlerin ihmal edilmesi: Bireyler için çoğu zaman beyaz dişlere sahip olmak sağlık için yeterli görülmektedir. Ancak dişler kadar diş eti sağlığı da son derece önemlidir. Diş etleri haftada en az iki gün fırçalanmalı, pis kanlar yumuşak fırçalarla damaklardan atılmalıdır.

2- Genetik faktörler: Bazı kişiler yapıları gereği diş eti hastalıklarına yatkınlık gösterir. Bunun nedeni hem genetik hem fizyolojiktir.

3- Vitamin eksikliği: Vitamin eksikliğine bağlı nedenler, diş eti hastalıklarında önemli bir etkendir. Özellikle C, D ve K vitamini eksikliğinde enfeksiyon ve diş eti çekilmesi görülebilir.

Diş Eti İltihabı Nasıl Geçer?

1- Diş sağlığına ekstra özen gösterilmeli: Diş etinde oluşan iltihaplar hayatın genelini olumsuz etkileyen, son derece rahatsızlık verici bir hastalıktır. Diş sağlığına ekstra özen göstermek, iltihapların daha fazla yayılmasına ve ağrı yapmasına engel olur. Diş ipi ve pastası gibi ürünlerle detaylı bir temizlik yapılmalı. Dişlerin arasında kalan yemek artıklarının çıkarıldığından emin olunmalıdır.

2- Kontrolden geçilmeli: Hastalığın ilerleyen evrelerinde diş eti çekilmesi gerçekleşebilir. Bu ağız ve diş sağlığı kapsamındaki en ciddi hastalıkların başında geliyor. Yapılan müdahaleler yeterli gelmiyorsa ve hastanın durumu giderek daha kötüye gidiyorsa mutlaka kontrolden geçilmelidir.

Diş Eti İltihabına Ne İyi Gelir?

1- Bitkisel ürünlerle gargara: Zerdeçal, ada çayı ve zencefil gibi bitkisel gıdalarla pratik bir şekilde hazırlanacak gargaralar iltihapların daha fazla yayılmasına engel oluyor. Gargaranın yapılacağı çok sıcak ve soğuk olmamasına ekstra özen gösterilmelidir. Diş etleri bu dönemde son derece hassas olduğu için ılık su ile gargara yapılmalıdır.

2- Aloe Vera: Son yılların en gözde bitkilerinden biri olan Aloe Vera, birçok sağlık sorununun çok daha az hissedilmesini sağlıyor. Aloe vera bitkisinden elde edilen akışkan madde, parmak yardımıyla iltihaplı damaklara sürülebilir. Birkaç dakika bekletildikten sonra su yardımı ile gargara yapılır. Bunu bir hafta - on gün süresince yapan hastaların şikayetlerinin yarı yarıya azaldığı gözlemlenmiştir.

3- Diş taşı temizlemek: Zaman içerisinde oluşan taşlar hem diş ağrısına hem de enfeksiyona doğrudan sebebiyet vermektedir. Doktorlar sadece on - on beş dakika süren tek bir seansta diş taşlarının tamamını almaktadır.