Diş eti çekilmesi nedir, tedavisi nasıldır?

Diş sağlığının korunması, insan yaşamının kalitesinin arttırılması adına önemli bir konudur. Çünkü diş sağlığının olumsuz şekilde etkilenmesi yalnızca görüntü olarak rahatsız edici olmaz. Sağlık açısından son derce ciddi sorunların kendisini göstermesinde de yol açabilir. Diş eti çekilmesi sorunu akut seviyelere ulaştığında ise ameliyat edilmesi gerekliliği söz konusu olabilmektedir. Konun daha iyi anlaşılabilmesi adına diş eti çekilmesinin ne olduğunun iyi bilinmesinde fayda olacaktır.

Diş Çekilmesi Nedir?

Ciddi bir sağlık sorununa dönüşebilen diş eti çekilmesi diş eti sınırının diş minesi seviyesinin altına düşmesidir. Bu durum neticesinde ise diş kökünün görünmeye başlar. Bu bakımdan ciddi bir diş hastalığı olma özelliği taşır. Diş eti çekilmesi sorunu her yaş grubundaki insanda görülebilir.

Diş Eti Çekilmesi Neden Olur?

Diş eti çekilmesi problemi daha çok yanlış fırçalama teknikleri neticesinde ortaya çıkar. Dişlerin sert çok fırçalar kullanılarak fazla darbeye maruz kalması diş etlerine zarar verir. Dişlerin günde 3 defadan fazla fırçalanması da diş eti çekilmelerinin ana sebeplerindendir. Eğer diş eti, fırçalamaya bağlı sebepler ile çekiliyorsa uygulanan fırçalama tekniğinde bir sorun olabilir. Bunun için ise orta veya yumuşak kıllı diş fırçaları kullanılarak fırçalama işleminin dairesel hareketlerle yapılması uygun olacaktır.

Diş eti çekilmesine neden olan diğer faktörler ise şunlardır;

- Diş eti hastalıkları

- Diş sağlığını koruyacak nitelikteki besinlerin yetersiz alınması

- Diş eti iltihaplanması,

- Diş taşları,

- Yapılmış olan hatalı dolgu ve diş kaplamaları,

- Yüksek ve anormal frenulumlar,

- Diş gıcırdatmadan kaynaklı olarak oluşan dişlerin yer değişikliği,

- Hormon dengesinin bozulması,

Diş Eti Çekilmesinin Belirtileri Nelerdir?

Diş eti çekilmelerine pek çok faktör sebep olabilir. Bu doğrultuda görülebilen diş eti belirtileri şunlardır;

- Diş etinde sıklıkla kanama görülmesi,

- Ağızda kötü koku oluşumu,

- Dişlerin dolduğundan aha uzun görülmesi ve köke doğru etin çekilmesi,

- Dişlerde çürüklerin oluşması,

- Diş fırçalama esnasında acı hissinin oluşması ve diş hassasiyetinin artması,

- Dişlerde ağrı ve sızı hissinin söz konusu olması,

- Diş etlerinde şişlik oluşması

Hangi Durumlarda Diş Hekimine Başvurulmalı?

Mevcut diş eti çekilmesi 1-2 mm kadar olabilmektedir. Bu durumu kişinin henüz dikkat etmeyeceği bir noktada olabilmektedir. Fakat diş eti çekilmesindeki seviyenin 1-2 mm uzunluğuna ulaşması dahi diş hekimleri açısından önemsenen bir sorundur.

Bu şekilde gerçekleşmiş olan diş eti çekilmeleri kronik olarak tabir edilmektedir. Diş etinde 2 mm uzunluğunun üzerinde olan diş eti çekilmesi durumu söz konusu olduğunda durum son derece ciddi bir sağlık sorunu teşkil etmektedir. Bu durumdaki diş eti sorunları akut diş çekilmesi olarak nitelendirilmektedir.

Diş Eti Çekilmesi Tedavi Nasıl Yapılır?

Diş eti sağlığı her insan için son derece önemli bir konudur. Çünkü sağlıklı dişler insanın hayat kalitesini arttıran en önemli unsurların başında gelmektedir. Bu bakımdan karşılaşılan diş sorunlarına en kısa sürede çözüm getirilebilmesi için bir diş hekimine başvurulması çok büyük önem taşımaktadır.

Diş eti çekilmesi tedavi edilebilen bir ağız sağlığı sorunu olma özelliği barındırmaktadır. Diş hekimleri diş eti çekilmesi sorunlarına cerrahi müdahale yapmadan önce dolgu ve kaplama gibi uygulamalardan yararlanarak sorunlu bölgeyi tedavi etme yolunu seçerler. Uygulanacak olan diş taşı temizliği, diş eti iltihabın ortadan kaldırılmasına önemli katkı sunan tedavi yöntemlerinden birini oluşturmaktadır.

Fakat tüm bu uygulamaların gerçekleştirilmesi neticesinde hastalık gerilemeye bilir. Böyle bir durumda ise diş hekimi mevcut diş eti çekilmesi sorununa çözüm için cerrahi müdahale kararı alabilir.