Dioksin nedir? Dioksinin zararları nelerdir?
Avrupa'da 75 bin civarında yumurtada, dioksin maddesine rastlandığı bildirildi. Gündeme gelen haberlerin ardından, özellikle süt ve et ürünlerinde bulunabilen, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunan dioksin maddesi, vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, dioksin nedir? Dioksinin zararları nelerdir? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
İnsanda biyolojik ve toksik etki gösteren dioksin bileşenlerini önlemek adına, ihraç ve ithalinin sınırlanması, ilgili sektörlerin düzenli olarak kontrolü ve toplumun farkındalığının arttırılması önemli yer tutmaktadır. Dioksin olarak isimlendirilen bileşen grubu birden çok klor bağlı dioksinler, furanlar ve bifenillerden oluşur. Gıda ve yemlerde yasal mevzuatlarda limitlendirilmiş ve resmi kontrolü yapılan 7 dioksin, 10 furan ue 18 klorlu bifenil (PCB) bileşiği bulunur. Peki, dioksin insan sağlığını nasıl etkiler? İşte, dioksin hakkında bilgiler.
DİOKSİN BİLEŞENLERİ İNSAN SAĞLIĞINI NASIL ETİLER?
Dioksin adı verilen bileşik grubunun toksik etkisi çalışmalarda ortaya konulmuş ve önemli derecede karsinojenik etkileri tespit edilmiştir. 2, 3, 7, 8-TCDD olarak bilinen dioksin bileşiğinin toksik etkisi aflatoksinlerden 600 kat daha fazladır.
HANGİ GIDALARDA DİOKSİN BULUNUR?
Dioksin bileşikleri bulaşan maddeler grubuna girer. Hava, su ve toprak gibi ortamlarda bir bulaşan olarak bulunup bu ortamlar aracılığıyla canlılarda özellikle yağ dokularında biyolojik birikim yapar. Özellikle hayuansal yağ dokuda birikir, canlı büyüdükçe miktar artar. Gıda maddeleri içinde en riskli gruplar olarak su ürünleri, süt ve ürünleri, et ve ürünleri sayılabilir. Ancak bütün bu ürün gruplarına etki eden yem ve yem katkı maddelerinin önemi çok büyüktür.
DİOKSİNLİ ÜRÜN TOPLATILIR YA DA İMHA EDİLİR
Ülkemizde ihracatta, ithalatta ue ülke içinde yapılan rutin kontrollerde gıda ve yemlerde dioksin analizleri Bakanlık laboratuvarları tarafından yapılır. Dioksin tespit edilen numunelere ait partiler ithalatta reddedilir, ihracat ve diğer resmi kontrollerde bulaşmanın kaynağına inilerek parti tamamı toplatılır ve imha edilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle