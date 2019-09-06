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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
06.09.2019 - 23:50, Son Güncelleme:

Dioksin nedir? Dioksin etkileri nelerdir?

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Dioksin nedir? Dioksin etkileri nelerdir?

Süt ve et ürünlerinde bulunabilen ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan dioksin maddesi internette merak edilmeye devam ediyor. Zaman zaman gündemde yer alan haberlerle beraber, dioksin maddesi hakkında araştırmalarını yoğunlaştıran vatandaşlar, dioksinin etkilerini de öğrenmek istiyor. Peki, dioksin nedir? Dioksin etkileri nelerdir? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Genellikle yumurta gıdasında bulunabilen dioksin maddesi, insanda biyolojik ve toksik etki gösteren dioksin bileşenlerini önlemek adına, ihraç ve ithalinin sınırlanması, ilgili sektörlerin düzenli olarak kontrolü ve toplumun farkındalığının arttırılması önemli yer tutmaktadır. Peki, dioksinin insan sağlığına zararları nelerdir? İşte, dioksin ile ilgili bazı detaylar.

DİOKSİN NEDİR?

Dioksin olarak isimlendirilen bileşen grubu birden çok klor bağlı dioksinler, furanlar ve bifenillerden oluşur. Gıda ve yemlerde yasal mevzuatlarda limitlendirilmiş ve resmi kontrolü yapılan 7 dioksin, 10 furan ue 18 klorlu bifenil (PCB) bileşiği bulunur.

DİOKSİN BİLEŞENLERİ İNSAN SAĞLIĞINI NASIL ETİLER?

Dioksin adı verilen bileşik grubunun toksik etkisi çalışmalarda ortaya konulmuş ve önemli derecede karsinojenik etkileri tespit edilmiştir. 2, 3, 7, 8-TCDD olarak bilinen dioksin bileşiğinin toksik etkisi aflatoksinlerden 600 kat daha fazladır.

HANGİ GIDALARDA DİOKSİN BULUNUR?

Dioksin bileşikleri bulaşan maddeler grubuna girer. Hava, su ve toprak gibi ortamlarda bir bulaşan olarak bulunup bu ortamlar aracılığıyla canlılarda özellikle yağ dokularında biyolojik birikim yapar. Özellikle hayuansal yağ dokuda birikir, canlı büyüdükçe miktar artar. Gıda maddeleri içinde en riskli gruplar olarak su ürünleri, süt ve ürünleri, et ve ürünleri sayılabilir. Ancak bütün bu ürün gruplarına etki eden yem ve yem katkı maddelerinin önemi çok büyüktür.

DİOKSİNLİ ÜRÜN TOPLATILIR YA DA İMHA EDİLİR

Ülkemizde ihracatta, ithalatta ue ülke içinde yapılan rutin kontrollerde gıda ve yemlerde dioksin analizleri Bakanlık laboratuvarları tarafından yapılır. Dioksin tespit edilen numunelere ait partiler ithalatta reddedilir, ihracat ve diğer resmi kontrollerde bulaşmanın kaynağına inilerek parti tamamı toplatılır ve imha edilir.

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