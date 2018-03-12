Dental implant tedavisi hakkında merak ettiğiniz her şey!

Dental implantlar; tedavi edilemeyen çürük, kırılma ve travma gibi nedenlerle kaybedilen dişlerin estetik ve fonksiyonunun tekrar sağlanması amacıyla, çene kemiğine yerleştirilen, böylece diş kökünü taklit eden titanyum vidalardır. Dental implantlar, titanyum bileşimleri sayesinde vücudumuz ile biyolojik olarak uyum sağlarlar. Diş kökünü taklit etmeleri nedeniyle geleneksel kuron, köprü ve total protezlere (takıp çıkarılabilen protezler) kıyasla daha sağlıklı, daha konforlu ve daha başarılı sonuçlar verebilirler.

İMPLANTLARIN FAYDALARI NELERDİR?

-- İmplantlar sadece eksik dişlerimizin olduğu bölgeye uygulanır. Bu nedenle ağzımızdaki diğer dişlerimizde herhangi bir işleme gerek kalmaz.

-- Geleneksel köprü ve total protezlere göre daha uzun ömürlü olup daha sağlıklı ve daha konforlu sonuç verirler.

-- Diş kayıplarının olduğu bölgelerde fonksiyona katılamayan kemik dokusu diğer bölgelere göre daha hızlı erimektedir. Dental implantlar yerleştirildikleri bölgede kemiği aktive ederek kemik erimesini azaltır ve yavaşlatır.

SAĞLIK DURUMUM İMPLANT YAPTIRMAK İÇİN UYGUN MU?

Hastaların dental tedavilerini (kanal tedavisi, diş çekimi vb.) yaptırabilecek kadar sağlıklı olması durumunda implant tedavisini yaptırmalarında sakınca yoktur. Fakat genel sağlık durumu çok iyi olmayan hastalarda uzman hekimlerce tetkikler yapılmalı ve hastanın sağlık durumunu takip eden tıp hekimlerinden özel onaylar alınmalıdır. Özellikle kontrol altında olmayan diyabet (şeker hastalığı), yüksek risk grubuna giren kalp hastaları (son 1 yıl içinde kalp krizi veya kalp ile ilgili bir ameliyat geçiren hastalar), hamile hastalar ve titanyum alerjisi olan (nadir görülür) hastalara implant yapılamamaktadır.

Kontrol edilebilen diyabeti olan hastalar, kalp hastaları, çeşitli nedenlerle kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar ise tıp doktorlarından yazılı onay ve görüş alınması halinde implant yaptırabilir. Durumunuzun implant tedavisine uygun olup olmadığına doğru karar verilebilmesi için mutlaka cerrahi konuda uzman hekimlerin muayenesi gerekmektedir.

DENTAL İMPLANT TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

Tedavi süreci, detaylı ağız içi ve radyolojik muayene (panoramik röntgen ve 3D volumetrik tomografi) neticesinde uygun kemik bölgelerine implantların yerleştirilmesi ile başlamaktadır. Bu işlem lokal anestezi altında yapılır. Operasyondan yaklaşık 7 gün sonra hasta dikişlerinin alınması ve kontrol için tekrar görülür. Bu kontrol seansında iyileşme yeterli görülürse hastaya geçici bir protez hazırlanır. Bu geçici protezler, hastanın 3 ay boyunca kullanması için tasarlanan daha basit protezlerdir. İdeal olarak çene kemiğine yerleştirilen implantların kemikle biyolojik olarak bağlanabilmesi için yaklaşık 3 aylık bir bekleme sürecine ihtiyaç vardır. Bu süreç, kullanılan implant markasına, implantın yerleştirildiği kemik bölgesine, kemik tozu uygulanmasına ve kişinin sağlık durumuna göre 2 ay ile 6 ay arasında değişkenlik gösterebilir. Hastanın kemik kalitesinin çok iyi olduğu durumlarda operasyonun hemen sonrasında protezler yapılabilmektedir. Bekleme süreci tamamlanan implantlar radyolojik olarak da kontrol edildikten sonra protetik aşamaya geçilir. Protetik aşama, hastalara göre planlanmış protezlerin yapıldığı aşama olup 2-3 haftalık zaman alabilir. Hastanın durumuna ve planlanan tedaviye göre 1-2 günde dahi tamamlanan protezler de mevcuttur.

İMPLANT SONRASI AYNI SEANSTA DİŞLERİM TAKILABİLİR Mİ?

-- “Yoğun bir iş tempom var, dişsiz kalmamam gerekiyor” diyen hastalar için implant operasyonlarından sonra hastalara dişsiz kalmamaları adına geçici protezler hazırlanabilir. Bu protezler, implant ile bağlanmadan sadece dişeti ve komşu dişlerden destek alan basit protezlerdir. Bu protezler ile hasta 3 aylık bekleme sürecini geçirebilir.

-- Zaman kısıtı olan ve 3 aylık süreyi bekleyemeyecek durumda olan hastalarda implantla aynı seansta protez işlemleri yapılabilir. İmplant tedavisinde ideal olan çene kemiği ile implantların biyolojik olarak bağlanmasının beklenmesidir. Ama bazı hastalarda estetik nedenlerden dolayı dişsiz kalmanın mümkün olmaması halinde hastaya olası riskler anlatılarak aynı seansta implant üstü protezler takılabilir. Hastaya operasyondan hemen sonra geçici dişleri takılır ve hasta rutin hayatına geri döner. Yaklaşık 2-3 haftalık sürecin sonunda ise daimi dişleri hazırlanır. Yine de bu uygulama için kemik kalitesinin ve implantın kemik içindeki stabilizasyonunun çok iyi olması gerekmektedir. Aksi halde çiğneme yükleri karşısında implant fazla dayanıklı olamayabilir ve kemik ile bağlantı kuramadan kaybedilebilir.

İMPLANT YAPILIRKEN ACI DUYAR MIYIM?

İmplant operasyonları lokal anestezi altında yapılmaktadır. Bu nedenle işlemlerde hastalar kesinlikle acı veya ağrı hissetmezler. Kemik yoğunluğunun iyi olduğu hastalarda bir implant 10-15 dakikada yapılabilmektedir. Kemik oluşturma işlemleri gereken hastalarda ise operasyon süresi uzayabilir. Fakat kemik oluşturma işlemlerinde de hasta asla acı hissetmemektedir. Operasyondan sonraki birkaç gün ise hafif bir ödem ve ağrı olabilmektedir.

İMPLANTIN ÖMRÜ NE KADARDIR?

Yapılan araştırmalara göre dental implantlar 30 yılı aşkın süredir ağızda başarıyla kalabilmektedir, ayrıca kullanılan markalara göre ömür boyu garanti verilebilir. Fakat implantların ağızda uzun yıllar kalabilmesi için hastanın ağız hijyenine çok dikkat etmesi gerekir. İmplant hastalarının senede bir rutin kontrol yaptırması önerilir.