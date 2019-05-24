Deniz kestanesi nedir? Deniz kestanesi yenir mi?
Deniz kestanesi, dikenleri nedeniyle tatilcilerin ‘korkulu rüyası’ olan bir deniz canlısıdır. Türkiye’de hem ekonomik hem de besin değeri açısından çok fazla bilinmeyen deniz kestanesi, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinde afrodizyak özelliği nedeniyle popüler gıda maddelerinden biridir. İşte, deniz kestanesi hakkında bilgiler
Deniz kestaneleri, Echinoidea sınıfına bağlı dikenli deniz yaratıklarının ismidir. Bu yaratıklar dünyanın her yanındaki okyanuslarda bulunurlar. Dikenlerle kaplı küre şeklinde bir kabukları vardır. Kabuğun büyüklüğü yetişkinlerde genellikle 3–10 cm'dir.
İlk bakışta bir deniz kestanesi ya cansız bir nesne ya da hareket edemeyen bir canlı olarak gözükür. Bazen görülebilir tek canlılık işareti dikenlerdir. Çoğu deniz kestanesinde, hafif bir dokunuş dikenlerde görülebilir bir tepkiye neden olur; dikenler dokunuşun yönüne doğru yönelirler. Deniz kestanelerinin görünüşte gözleri veya bacakları yoktur. Fakat yüzeylerde, dikenleri ile birlikte çalışan yapışkan tüp ayakları sayesinde rahatlıkla hareket edebilir.
Bazı türlerde uzun ve keskin olan dikenler, deniz kestanelerini yırtıcılardan korurlar. Deniz kestanelerin başlıca besini alglerdir. Dikenler üstüne basan bir insanda acı veren bir yara oluşturabilir, fakat ciddi anlamda tehlikeli değillerdir ve bu dikenlerin gerçekten zehirli olup olmadığı kesin değildir (ancak dikenlerin arasında bulunan pediseller zehirlidir). Deniz kestaneleri deniz samuru en rağbet ettikleri yiyeceklerdendir.
DENİZ KESTANESİ NASIL YENİR?
Deniz kestanesi protein açısından zengin yumurtalar taşır. Bıçak yada benzer bir cisim ile ortadan ikiye ayrılır veya üzerinde bir delik açılarak içindeki yumurtalara ulaşılır. Genelde üzerinde limon sıkılarak taze tüketirken yumurtaların besleyici ve afrodizyak özelliği içerdiği bilinir.
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