Denizanası sokması durumunda ne yapmalı? Denizanası çarpması tedavisi
Havaların ısınması ve yaz mevsimin yaklaşmasıyla birlikte, denize giren vatandaşların en çok korktuğu ve tedbir aldığı durumlardan biri de denizanası çarpması oldu. Ciddi sağlık sorunlarına neden olan yanma, kızarıklık, şişlik ve ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren denizanası çarpması bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Peki, denizanası çarpması durumunda ne yapılmalı? Denizanası sokması nasıl tedavi edilir?
Vatandaşların en çok korktuğu şeylerden biri de denizanası çarpmasına maruz kalmak. Vatandaşlar olası bir denizanası çarpması durumunda nasıl ilk yardım yöntemleri uygulayacaklarını merak ediyor. İşte, denizanası çarpması durumunda uygulamanız gerekenler...
DENİZANASI ÇARPMASI BELİRTİLERİ
Denizanası temasında yanma, kızarıklık, şişlik ve ağrı belirtileri görülür. Birkaç saatte bu belirtiler geçebilir. Ancak zehirli olan denizanası temasında zehirleyen türün büyüklüğü, kişinin bağışıklık sistemi ve yaşına göre ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.
Genel olarak ciddi zehirlenmelerde kas krampları, karında şişlik, his kaybı, ciddi sırt ağrısı, konuşma zorluğu görülür. Deriye temas eden canlı en kısa sürede deriden uzaklaştırılarak hasta hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.
DENİZANASI ÇARPMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
Denizanası çarpması özellikle yaz sezonunda tatil yapan insanlar için keyif kaçırıcı, bazen de yaşamı tehdit edici bir sorundur. Denizanası çarpmasından sonra ortaya çıkan reaksiyon kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.
Denizanasının çeşitli türleri dokungaçlarında zehir taşırlar. Başka bir canlının bunlarla teması halinde, denizanasının ölü olduğu durumlarda bile, zehirlenme söz konusu olabilir. Bu durum denizanası sokması olarak nitelendirilir.
Denizanası çarpması durumunda öncelikle sakin kalmaya çalışın. En önemli nokta olarak denizanası temas eden bölge asla tatlı su ile yıkanmamalıdır. Tatlı su deri üzerinde kalan denizanası parçalarının içindeki zehri açığa çıkararak daha fazla zarar verebilir. Tatlı su yerine temas edilen bölge, alkol, sirke ya da deniz suyu ile iyice yıkanmalıdır.
Ayrıca temas eden bölgeyi, bir kredi kartı ya da benzeri bir cisimle temizlemek ve kum ile ovalamakta başka tercih edilecek yöntemlerdir. Ancak ilk çarpmanın şokunu atlattıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz ve bir an evvel uzman hekimlere muayene olmanızı tavsiye ederiz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle