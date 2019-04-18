Demir eksiliği nasıl giderilir? Hangi besinlerde demir bulunur?
Tüketilen besinlerde yeterli miktarda demir alınmadığı zaman, demir eksikliği rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. Demir ekslikliği tedavi edilmediği takdirde anemi hastalığına davetiye çıkarabiliyor. Vücudundan demir eksikliği durumu yaşayan vatandaşlar internetten sıklıkla demir eksikliği ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, demir eksiliği nasıl giderilir? Hangi besinlerde demir bulunur?
Demir eksikliğinin nedenleri arasında genellikle zayıf diyet veya kısıtlayıcı diyetler, enflamatuar barsak hastalığı, gebelik sırasında artan gereksinimler ve ağır dönemlerde kan kaybı veya iç kanama sayılabiliyor. Demir eksikliği olduğu durumlarda, yorgunluk hissi gözlemleniyor ve kişilerin günlük yaşam kalitesi düşebiliyor. İşte, demir eksiliği ile ilgili merak edilenler...
DEMİR EKSİKLİĞİ NEDİR?
Demir eksikliği, vücudun yeterli miktarda demir içermediği durumlarda ortaya çıkar. Vücudunuz yeterli miktarda hemoglobine sahip değilse, dokularınız ve kaslarınız yeterli oksijen almaz ve etkili bir şekilde çalışamaz. Bu anemi denen bir duruma yol açar. Demir eksikliği, küçük çocuklarda düşük bilişsel test skorları, zayıflamış okul başarısı, kısalmış dikkat aralığı, gerilemiş kas fonksiyonu ve fiziksel aktiviteye neden olabilirken, daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde zayıflamış zihinsel becerilerle ilişkilidir.
DEMİR EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?
Cilt solgunluğu, vücutta güçsüzlük, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, ellerde ve ayaklarda uyuşma, sinirlilik hali, dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar, tırnakların çabuk kırılması, saçlarda dökülme, normalden çok üşüme ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar vücutta demir eksikliği olduğunun belirtisidir.
DEMİR EKSİKLİĞİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
Yağsız et yiyin
Vücudunuzda demir eksikliği olabileceğini düşünüyorsanız, günlük menünüze ekstra bir yağsız et ilave etmeyi deneyin.
Sebzelerinizi buharla pişirin
Buğulama işlemi, içinde bulunan demirin biyoyararlanımını artırır. Sadece sebzelerinizin fazla pişmemesine dikkat edin, çünkü bu onların sunabileceği hassas besinlerin çoğunu hızla bozabilir.
C Vitamini tüketmek
C Vitamini olarak bilinen askorbik asit, bağırsaklardaki demirin emilmesinde önemli bir rol oynar. Demir açısından zengin gıdalar ile birlikte C Vitamini yüksek gıdalar tüketmek, demir eksikliği önlenmesi sağlar.
Daha fazla B Vitamini
Folik asit (B-9) ve kobalamin (B-12), demir eksikliğinin giderilmesine veya önlenmesine yardımcı olabilir. B-12, hepsi de büyük demir kaynakları olan balık, kümes hayvanları ve kırmızı etlerden elde edilebilir. B-9, avokado, portakallar, koyu yapraklı yeşillikler ve aynı zamanda birçok baklagil ve sebzelerde bulunur.
Sigara dumanından kaçının
Sigarayı bırakmak sadece demir seviyenizi değil, sağlığınızın her yönünü de iyileştirecektir.
Sindirim sisteminizi iyileştirin
Demir, vücudun sindirilmesi için çok zordur ve işlenecek bir çok hidroklorik asit gerektirir. Daha önce bahsedildiği gibi, tamamen sağlıklı bir sindirim sistemi ile bile, insan vücudu hala yediğimiz gıdalardan toplam biyo-mevcut demirin% 20'sinden daha azını emer. Sindirim dengesizleşirse, bu sayı önemli ölçüde düşecektir. Bu konuda bir uzmandan destek alın.
Pekmez tüketin
Pekmez, demir eksikliği için en eski doğal ilaçlardan biridir. Pekmezde; kan hücresi üretimini hızlandırdığı ve anemiyle mücadele ettiği bilinen folik asit ve diğer B vitaminleri de yüksektir.
Süt ürünlerini ara öğün olarak tüketin
Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler; süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanına değil, ara öğünlerde tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır.
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