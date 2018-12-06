Demir eksikliği nedir? Demir eksikliği belirtileri
Dünyada 3 kişiden birinin demir eksikliği problemi yaşadığı biliniyor. Dünya nüfusunun yüzde 30’unu etkileyen demir eksikliğinin tanısının konulabilmesi için semptomların iyi tanınması ve anlaşılması gerekiyor. Türkiye’de sıkça rastlanan demir eksikliği vatandaşlar tarafından 'kansızlık' olarak da tanımlanıyor. Peki, demir eksikliği nedir? Demir eksikliği belirtileri neler?
Demir eksikliği, hemoglobin oluşumunu engellemeyecek miktarda vücut demirinin eksik olmasıdır. Demir eksikliği anemisi ise demir eksikliği sonucu Hb miktarının azalmasıdır. İşte, demir eksikliğine dair bilinmesi gerekenler…
DEMİR EKSİKLİĞİ NEDİR?
Demir eksikliği, vücudun yeterli miktarda demir içermediği durumlarda ortaya çıkar. Vücudunuz yeterli miktarda hemoglobine sahip değilse, dokularınız ve kaslarınız yeterli oksijen almaz ve etkili bir şekilde çalışamaz. Bu anemi denen bir duruma yol açar.
Demir eksikliği, küçük çocuklarda düşük bilişsel test skorları, zayıflamış okul başarısı, kısalmış dikkat aralığı, gerilemiş kas fonksiyonu ve fiziksel aktiviteye neden olabilirken, daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde zayıflamış zihinsel becerilerle ilişkilidir.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Demir eksikliği riski en fazla olanlar arasında bebekler, küçük çocuklar, kadınlar ve kronik hastalıkları olan kişiler yer alır. Dünyada sağlık sistemindeki ilerlemelere rağmen gelişmekte olan ülkelerde hamile kadınların yüzde 50'sinde ve 5 yaş altındaki çocukların yarısında demir eksikliği bulunuyor. Demir eksikliği bebeklikten yetişkinliğe kadar olan çocukların bilişsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Bağışıklık mekanizmalarına zarar veriyor ve hastalık oranlarının artmasına neden oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 30’unu etkileyen demir eksikliğinin tanısının konulabilmesi için semptomların iyi tanınması ve anlaşılması gerekiyor. Doğru tedavi için öncelikle doğru teşhis konması büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün diğer bir verisi ise, demir eksikliği olan erkekler ve kadınlarda fiziksel iş verimi ve performansının yüzde 30 oranında azaldığını ortaya koyuyor.
HANGİ ŞİKAYETLERE NEDEN OLUYOR?
Demir eksikliği anemisi; halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, huzursuz bacak sendromu gibi çok sayıda şikayete neden olabiliyor. Son araştırmalara göre, kalp yetmezliği olan iki kişiden birinde demir eksikliği olabileceği düşünülürken, kalp yetmezliği gibi durumlarda demir eksikliğinin çok ciddi ve gerçek bir sorun olabileceği ortaya çıkıyor. Demir eksikliğinin, kronik böbrek hastalığı olan hastaların yüzde 24-85'ini ve inflamatuvar bağırsak hastalığı olan hastaların ise yüzde 13-90'ını etkilediği tahmin edilmektedir.
BELİRTİLERİ NELER?
Cilt solgunluğu, vücutta güçsüzlük, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, ellerde ve ayaklarda uyuşma, sinirlilik hali, dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar, tırnakların çabuk kırılması, saçlarda dökülme, normalden çok üşüme ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar vücutta demir eksikliği olduğunun belirtisidir.
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