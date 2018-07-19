Delirten hastalık nedir? İşte delirten hastalıkta oluşan bazı durumlar

Halk arasında ‘delirten hastalık’ diye bilinen ‘trigeminal nevralji’ hastanın yaşam kalitesini oldukça düşüren bir sağlık problemidir. Trigeminal nevralji, teşhisinin zor olması ve bulguların birçok başka hastalık ile karıştırılır.

Trigeminal nevralji yani delirten hastalık, yüzünüzden beyninize kadar his uyandıran trigeminal siniri etkileyen kronik bir ağrı durumudur. Eğer trigeminal nevraljiniz varsa, yüzünüzün hafif bir şekilde stimülasyonu (dişlerinizi fırçalamak veya makyaj yapmak gibi) bile ağrıyı tetikleyebilir. Aniden başlayan bu ağrı, genellikle birkaç saniye ile iki dakika arasında sürer. Halk arasında "delirten hastalık" diye bilinen bilinen hastalık intihara kadar sürükleyebilir.



Başlangıçta kısa, hafif saldırılar yaşayabilirsiniz. Ancak trigeminal nevralji ilerleyebilir ve daha sık, daha sık görülen ağrı ağrısına neden olabilir. Trigeminal nevralji, kadınları erkeklerden daha sık etkiler ve 50 yaşından büyüklerde ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.

DELİRTEN HASTALIKTA OLUŞAN DURUMLAR



Elektrik çarpması gibi hissedilebilecek şiddetli, ateşli veya ağrılı ağrılar,

Yüze dokunmak, çiğnemek, konuşmak veya dişleri fırçalamak gibi şeyler tarafından tetiklenen ağrılar,

Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren ağrılar,

Spazm benzeri yanma hissi,

Tek noktada ağrı veya daha geniş bir modelde yayılma,

Zamanla daha sık ve yoğun hale gelen saldırılar.



HASTALIĞI NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Klasik trigeminal nevraljide hastalığın gerçek sebebinin ne olduğu bilinmemektedir. Trigeminal sinirin beyin sapından çıktığı yerde damar basısı ya da trigeminal sinirin beyin sapındaki duyu çekirdeğinde anormallik olduğu düşünülmektedir.



Semptomatik trigeminal nevraljide ise altta yatan bir neden söz konusudur. Ağrı ile birlikte yüzde duyu kusuru gözlenir. Sinire bası yapan tümörler, anevrizmalar, multipl skleroz gibi hastalıklar neden olabilir.