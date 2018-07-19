Delirten hastalık nedir? İşte delirten hastalıkta oluşan bazı durumlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Kelebek Haberleri Sağlık HaberleriDelirten hastalık nedir? İşte delirten hastalıkta oluşan bazı durumlar
GeriSağlık Delirten hastalık nedir? İşte delirten hastalıkta oluşan bazı durumlar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Sağlık
19.07.2018 - 17:59, Son Güncelleme:

Delirten hastalık nedir? İşte delirten hastalıkta oluşan bazı durumlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Delirten hastalık nedir? İşte delirten hastalıkta oluşan bazı durumlar

Delirten hastalık nedir sorusu birçok kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yüz ve baş bölgesinde oldukça şiddetli ağrılar yaşamanıza sebep olan delirten hastalıkta oluşan bazı durumları sizler için derledik. Peki, delirten hastalık nedir?

Halk arasında ‘delirten hastalık’ diye bilinen ‘trigeminal nevralji’ hastanın yaşam kalitesini oldukça düşüren bir sağlık problemidir. Trigeminal nevralji, teşhisinin zor olması ve bulguların birçok başka hastalık ile karıştırılır.

Trigeminal nevralji yani delirten hastalık, yüzünüzden beyninize kadar his uyandıran trigeminal siniri etkileyen kronik bir ağrı durumudur. Eğer trigeminal nevraljiniz varsa, yüzünüzün hafif bir şekilde stimülasyonu (dişlerinizi fırçalamak veya makyaj yapmak gibi) bile ağrıyı tetikleyebilir. Aniden başlayan bu ağrı, genellikle birkaç saniye ile iki dakika arasında sürer. Halk arasında "delirten hastalık" diye bilinen bilinen hastalık intihara kadar sürükleyebilir.

Başlangıçta kısa, hafif saldırılar yaşayabilirsiniz. Ancak trigeminal nevralji ilerleyebilir ve daha sık, daha sık görülen ağrı ağrısına neden olabilir. Trigeminal nevralji, kadınları erkeklerden daha sık etkiler ve 50 yaşından büyüklerde ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.

DELİRTEN HASTALIKTA OLUŞAN DURUMLAR

Elektrik çarpması gibi hissedilebilecek şiddetli, ateşli veya ağrılı ağrılar,
Yüze dokunmak, çiğnemek, konuşmak veya dişleri fırçalamak gibi şeyler tarafından tetiklenen ağrılar,
Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren ağrılar,
Spazm benzeri yanma hissi,
Tek noktada ağrı veya daha geniş bir modelde yayılma,
Zamanla daha sık ve yoğun hale gelen saldırılar.

HASTALIĞI NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Klasik trigeminal nevraljide hastalığın gerçek sebebinin ne olduğu bilinmemektedir. Trigeminal sinirin beyin sapından çıktığı yerde damar basısı ya da trigeminal sinirin beyin sapındaki duyu çekirdeğinde anormallik olduğu düşünülmektedir.

Semptomatik trigeminal nevraljide ise altta yatan bir neden söz konusudur. Ağrı ile birlikte yüzde duyu kusuru gözlenir. Sinire bası yapan tümörler, anevrizmalar, multipl skleroz gibi hastalıklar neden olabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

2.Sayfa, pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 10.30’da teve 2’de!

Sosyal medya hesabından duyurdu! Hakan Altun'dan sürpriz karar

"Darısı Başımıza"da bu hafta kim ne giydi?