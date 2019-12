D Vitamini Eksikliği Nedir? D Vitamini Eksikliği Belirtileri Ve Tedavisi

D vitamini, vücut için elzem olan vitaminlerin başında geliyor. Bedenin ihtiyacı kadar D vitamini ağırlıklı beslenen kişiler çok daha sağlıklı olmaktadır. Bunun yanı sıra enerjik olan kişiler çok daha uzun ömürlü olarak yaşamlarını sürdürmektedir. D vitamini eksikliği ise birçok farklı hastalığın ön habercisi ya da doğrudan nedeni olabilir. Bunun için D vitamini açısından zengin olan besinler bilinmeli ve sık aralıklarla tüketilmelidir.



Çocuklarda D Vitamini Eksikliği



1- Yorgunluk: Vücudunda d vitamini eksikliği bulunan çocuklar, yaşıtlarına oranla çok çabuk yorulur. Bu da en büyük belirtiler arasında gösterilmektedir. Bunun yanı sıra uyku kaliteleri de düşük olur ve zor uyanırlar. Gün boyunca enerjileri hep az olduğu için derslerine ve sosyal çevrelerine ilgileri giderek azalır.



2- Hastalıklara daha sık yakalanma riski: D vitamini doğrudan doğruya bağışıklık sistemini güçlendiren bir vitamindir. Az alındığı takdirde bu sistem çökmeye ve eski fonksiyonlarını yerine getirememeye başlar. Başta grip ve nezle olmak üzere kış hastalıklarına yakalanma riski, özellikle çocuklarda had safhaya varır.



Yetişkinlerde D Vitamini Eksikliği



1- Üşüme: Bu vitaminin eksikliğinin saptanması son derece kolaydır çünkü belirtileri diğer vitamin eksikliğinin belirtilerinden çok daha yoğun hissedilir. Yoğun hissedilen semptomların başında üşüme geliyor. Kişiler serin havalarda dahi titreme nöbetlerine girebilir. Kışın sürekli hasta olurlar ve normal zamanlarda olduğu gibi hızlı bir şekilde bu hastalıklardan kurtulamazlar.



2- Baş ve kemik ağrısı: Az miktarda D vitamini eksikliği yetişkinlerin çoğunda baş ağrısı şikayeti olarak ortaya çıkar. Kişiler düzenli aralıklarla ağrı kesici kullansa dahi şikayetleri azalmaz. Aşırı derecede d vitamini eksikliği bulunan kişilerde ağrılar, kemiklere kadar sirayet eder. Eklemleri sürekli ağrıyan kişiler, ne kadar genç olursa olsunlar merdivenden inip çıkarken dahi zorluk çekebilir.



3- Kilo verme problemleri: Özellikle kilo problemi olan kişilerde d vitamini eksikliği başka belirtilerle ortaya çıkar. Birey ne kadar spor yaparsa yapsın kilo vermekte güçlük çeker. Çünkü d vitamini, vücudun ve metabolizmanın çok daha hızlı çalışmasını sağlayan yegane vitamindir.



4- Tırnak ve saç dökülmesi: İleri uçtaki D vitamini eksikliklerinde hem tırnaklar hem de saçlar hızla dökülür. Bazı hastalarda sadece tırnak dökülmesi belirtileri ortaya çıkarken, bazılarında her iki problemin de yoğun bir şekilde yaşandığı gözlemlenmiştir.



5- Cilt problemleri: D vitamini düzenli aralıklarla ve yeteri kadar alınmadığı takdirde cilt problemlerine de yol açar. Ciltte kuruluk en yaygın belirtileri arasında gösteriliyor. Kişiler ne kadar çok losyon ve yağ kullanırsa kullansın cilt problemleri olanca hızıyla devam etmektedir.



D Vitamini Eksikliğinin Etkileri



Sıklıkla merak edilen ve sorulan sorulardan biri D vitamini eksikliğinin psikolojiye etkisi olup olmadığı yönündedir. Bu alanda yapılan çalışmalar bu vücut için son derece önemli olan vitaminin eksikliğinde psikolojik tahribat yaşandığını gözler önüne sermiştir. Kişilerde kararsızlık ve odak problemi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda dengesiz ruh halleri de had safhaya varır. Kişi bir anda neşeli ruh durumundan üzgün bir ruh haline geçebilir.



D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunuyor?



Kendisine d vitamini eksikliği teşhisi konulan kişiler beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirmeli ve d vitamini bakımından zengin olan besinlerle öğünlerini geçirmelidir. Kırmızı et tüketimi yerine balık ağırlıklı beslenilmelidir. Özellikle ton balığı tam bir D vitamini deposu olarak görülüyor. Bunun yanı sıra asitli içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Yarım yağlı, laktozsuz sütlerde ve yumurtanın sarısında da yüksek oranda D vitamini bulunuyor.