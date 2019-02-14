D vitamini eksikliği neden olur? Sonucu depresyona kadar gidiyor
D Vitamini eksikliği, beraberinde birçok hastalığı da getirmektedir. D vitamini eksikliği sonucunda depresyon gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Peki, D vitamini eksikliği durumunda neler yapılmalıdır? İşte, o konu hakkında bazı önemli bilgiler
D vitamini doğumdan ölüme kadar büyüme, gelişme ve sağlıklı bir iskelet yapısı için önemi bilinen en eski hormonlardan biridir. Güneş
ışığına maruz kalan bitki ve hayvanlar D vitamini sentezleme yeteneğine sahiptir. Normalde D vitamini güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilir.
D vitamininin temel görevi çocuklarda büyüyen kemik dokusunun, erişkinlerde ise kemiğin yeniden yapımı, mineralizasyonu için gerekli kalsiyum ve fosfor düzeylerini sağlamaktır. D vitamini eksikliği, kemik yapımyıkım hızında artma, osteoporoz ve osteomalazi, kalça ve diğer kemiklerdeki kırık riski artışı gibi sorunlara yol açmaktadır.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?
Ev içinde yaşam, giyim tarzı, güneşin zararlı etkilerinden koruyucu yüksek faktörlü krem kullanımı, mevsimsel değişiklikler gibi nedenlerle
güneş ışığı alımının azlığına bağlı olarak günümüzde D vitamini yetersizliği daha sık görülen bir sorun haline gelmektedir.
Son yıllarda birçok kronik hastalığın korunmasında ve tedavisinde D vitamininin önemli bir yeri olduğu bildirilmektedir. Depresyonu etkileyen beyin bölgelerinde D vitamini reseptörlerinin tanımlanması, D vitamini ve depresyon arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir.
D vitamininin temel olarak; bitkisel kaynaklı D2 vitamini (ergokalsiferol), hayvansal kaynaklı (kolekalsiferol) ve güneş ışınlarından sağlanan (ultraviyole B radyasyon, deri üzerindeki 7-dehidrokolesterolü vitamin D3’e çevirmektedir) D3 vitamini (kolekalsiferol) olmak üzere iki şekli vardır.
D vitamini için en iyi kaynak, derideki 7-dehidrokolesterolden ultraviyole-B radyasyonuna maruz kaldıktan sonra oluşan endojen kaynaklı D3 vitaminidir. D vitamininin %90’dan fazlası güneş ışığına maruz kalınması ile sentezlenmektedir. Yağlı balıklar, ringa, uskumru ve ton balığı D vitamininden doğal olarak zengindir. Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde; süt, yoğurt, portakal suyu, tahıllar D vitamini ile zenginleştirilmektedir
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