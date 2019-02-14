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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
14.02.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

D vitamini eksikliği neden olur? Sonucu depresyona kadar gidiyor

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D vitamini eksikliği neden olur? Sonucu depresyona kadar gidiyor

D Vitamini eksikliği, beraberinde birçok hastalığı da getirmektedir. D vitamini eksikliği sonucunda depresyon gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Peki, D vitamini eksikliği durumunda neler yapılmalıdır? İşte, o konu hakkında bazı önemli bilgiler

D vitamini doğumdan ölüme kadar büyüme, gelişme ve sağlıklı bir iskelet yapısı için önemi bilinen en eski hormonlardan biridir. Güneş
ışığına maruz kalan bitki ve hayvanlar D vitamini sentezleme yeteneğine sahiptir. Normalde D vitamini güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilir.

D vitamininin temel görevi çocuklarda büyüyen kemik dokusunun, erişkinlerde ise kemiğin yeniden yapımı, mineralizasyonu için gerekli kalsiyum ve fosfor düzeylerini sağlamaktır. D vitamini eksikliği, kemik yapımyıkım hızında artma, osteoporoz ve osteomalazi, kalça ve diğer kemiklerdeki kırık riski artışı gibi sorunlara yol açmaktadır. 

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Ev içinde yaşam, giyim tarzı, güneşin zararlı etkilerinden koruyucu yüksek faktörlü krem kullanımı, mevsimsel değişiklikler gibi nedenlerle
güneş ışığı alımının azlığına bağlı olarak günümüzde D vitamini yetersizliği daha sık görülen bir sorun haline gelmektedir.

Son yıllarda birçok kronik hastalığın korunmasında ve tedavisinde D vitamininin önemli bir yeri olduğu bildirilmektedir. Depresyonu etkileyen beyin bölgelerinde D vitamini reseptörlerinin tanımlanması, D vitamini ve depresyon arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir.

D vitamininin temel olarak; bitkisel kaynaklı D2 vitamini (ergokalsiferol), hayvansal kaynaklı (kolekalsiferol) ve güneş ışınlarından sağlanan (ultraviyole B radyasyon, deri üzerindeki 7-dehidrokolesterolü vitamin D3’e çevirmektedir) D3 vitamini (kolekalsiferol) olmak üzere iki şekli vardır.

D vitamini için en iyi kaynak, derideki 7-dehidrokolesterolden ultraviyole-B radyasyonuna maruz kaldıktan sonra oluşan endojen kaynaklı D3 vitaminidir. D vitamininin %90’dan fazlası güneş ışığına maruz kalınması ile sentezlenmektedir. Yağlı balıklar, ringa, uskumru ve ton balığı D vitamininden doğal olarak zengindir. Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde; süt, yoğurt, portakal suyu, tahıllar D vitamini ile zenginleştirilmektedir

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