CRP nedir? CRP yüksekliği ve düşüklüğü neden olur?
C-reaktif protein ya da bilinen adı ile CRP, iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan ve karaciğer ile yağ hücreleri tarafından üretilen akut faz reaktanları adı verilen proteinlerden biridir. CRP yüksekliği ve düşüklüğünün ne anlama geldiği ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, CRP nedir? CRP yüksekliği ve düşüklüğü neden olur? İşte, CRP hakkında merak edilen tüm detaylar...
C-reaktif protein ya da bilinen adı ile CRP, iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan ve karaciğer ile yağ hücreleri tarafından üretilen akut faz reaktanları adı verilen proteinlerden biridir.
CRP YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?
Kandaki CRP seviyesi birçok sebepten dolayı yükselebilmektedir. Bu nedenle tek hastalığa özgül bir laboratuvar bulgusu değildir. Dolayısıyla tanı koymak için kullanılmaz. Bu sebeple diğer sonuçlara bakılarak klinik şüphelerini destekleyici olarak CRP ölçümü yapılır. Ayrıca tanısı konulmuş çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır. Yani yüksek CRP seviyelerinin vücutta akut iltihabi bir reaksiyon veya bir enfeksiyon olduğuna işrettir. CRP seviyesi aşağıda durumlarda yükselebilir;
Kanser
Enfeksiyon
Bağ dokusu hastalıkları
İltihabi bağırsak hastalıkları
Romatoid artrit
Tüberküloz
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