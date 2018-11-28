CRP nedir? CRP yüksekliği ve düşüklüğü neden olur?
CRP nedir? CRP yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? gibi soruların yanıtı, son günlerde internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. C-reaktif protein ya da bilinen adı ile CRP, iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan ve karaciğer ile yağ hücreleri tarafından üretilen akut faz reaktanları adı verilen proteinlerden biridir. İşte, CRP hakkında merak edilen tüm detaylar...
CRP (C-Reaktif Protein) iltihabi durumlarda karaciğerde üretilen bir proteindir. Yaygın iltihabi olayların teşhisinde ve takibinde sık kullanılır. CRP yüksekliği enfeksiyonlar başta olmak üzere birçok hastalığa bağlı gelişebilir. Vücutta gelişen yaygın iltihabi durumlarda çeşitli maddeler (mediatörler) açığa çıkar. Açığa çıkan bu maddeler karaciğerde CRP üretimini tetikler.
CRP Testi Normal Değeri
< 0.3 mg/dL olmalıdır. Not: Laboratuvara göre referans aralıkları farklılık gösterebilir. Ölçüm yapılan laboratuvarın referans aralıkları genellikle test sonuçlarında yer almaktadır.
CRP YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?
Kandaki CRP seviyesi birçok sebepten dolayı yükselebilmektedir. Bu nedenle tek hastalığa özgül bir laboratuvar bulgusu değildir. Dolayısıyla tanı koymak için kullanılmaz. Bu sebeple diğer sonuçlara bakılarak klinik şüphelerini destekleyici olarak CRP ölçümü yapılır. Ayrıca tanısı konulmuş çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır. Yani yüksek CRP seviyelerinin vücutta akut iltihabi bir reaksiyon veya bir enfeksiyon olduğuna işrettir. Ülkemizdeki çoğu doktor farklı amaçlarla da olsa bu testi kullanmaktadır. Vücuttaki enfeksiyonun varlığını araştırırken oldukça sık kullanılır. Bu testi yükselten enfeksiyonlardan bazıları şunlardır:
Boğaz enfeksiyonları: Bakterilerin neden olduğu faranjit, bademcik iltihabı gibi hastalıklarda yükselir.
Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları: Hafif idrar yolları enfeksiyonunda aşırı yükselme beklenmez. Ancak iltihabi durum böbreklerde ise ciddi yükseklikler görülebilir.
Sinüzit ve Bronşit
Zatürre: Akciğerlerdeki iltihaplanma nedeniyle ciddi yükselmeler görülebilir.
Selülit: Ciltte kızarıklık, şişlik, ısı artışı ve ağrının görüldüğü bir tablodur. Kabaca cildin enfeksiyonu denilebilir.
Kulak enfeksiyonu ve Kemik enfekisyonları
Bağırsak enfeksiyonları: Bazı bakterilerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarında yükseklik görülebilir. Bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtiler sık görülür.
Menenjit (Beyin zarı iltihabı): Bakterilerin neden olduğu menenjitlerde genellikle CRP yüksekliği görülür.
Abseler ve Verem (tüberküloz)
Eklem enfeksiyonu (septik artrit)
Kalp dokusunun enfeksiyonları: İnfektif endokardit.
Açık bir yaranın enfeksiyonu: Örn: Ameliyat sonrası yaranın mikrop kapması.
Bakteri kaynaklı enfeksiyonlar iltihabi bir süreci başlatırlar ve bu testte ciddi yükselmelere neden olurlar.
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