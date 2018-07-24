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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
24.07.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

CRP nedir? CRP yüksekliği ve düşüklüğü

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CRP nedir? CRP yüksekliği ve düşüklüğü

CRP nedir? sorusu son günlerde yanıtı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Kısaca tanımlamak gerekirse, iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan ve karaciğer ile yağ hücreleri tarafından üretilen akut faz reaktanları adı verilen proteinlerden biridir diyebiliriz. Peki, CRP nedir? CRP yüksekliği neden olur?

CRP (C-Reaktif Protein) iltihabi durumlarda karaciğerde üretilen bir proteindir. Yaygın iltihabi olayların teşhisinde ve takibinde sık kullanılır. CRP yüksekliği enfeksiyonlar başta olmak üzere birçok hastalığa bağlı gelişebilir. Vücutta gelişen yaygın iltihabi durumlarda çeşitli maddeler (mediatörler) açığa çıkar. Açığa çıkan bu maddeler karaciğerde CRP üretimini tetikler.

CRP Testi Normal Değeri

< 0.3 mg/dL olmalıdır. Not: Laboratuvara göre referans aralıkları farklılık gösterebilir. Ölçüm yapılan laboratuvarın referans aralıkları genellikle test sonuçlarında yer almaktadır.

CRP YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

Kandaki CRP seviyesi birçok sebepten dolayı yükselebilmektedir. Bu nedenle tek hastalığa özgül bir laboratuvar bulgusu değildir. Dolayısıyla tanı koymak için kullanılmaz. Bu sebeple diğer sonuçlara bakılarak klinik şüphelerini destekleyici olarak CRP ölçümü yapılır. Ayrıca tanısı konulmuş çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır. Yani yüksek CRP seviyelerinin vücutta akut iltihabi bir reaksiyon veya bir enfeksiyon olduğuna işrettir.  Ülkemizdeki çoğu doktor farklı amaçlarla da olsa bu testi kullanmaktadır. Vücuttaki enfeksiyonun varlığını araştırırken oldukça sık kullanılır. Bu testi yükselten enfeksiyonlardan bazıları şunlardır:

Boğaz enfeksiyonları: Bakterilerin neden olduğu faranjit, bademcik iltihabı gibi hastalıklarda yükselir.

Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları: Hafif idrar yolları enfeksiyonunda aşırı yükselme beklenmez. Ancak iltihabi durum böbreklerde ise ciddi yükseklikler görülebilir.

Sinüzit ve Bronşit

Zatürre: Akciğerlerdeki iltihaplanma nedeniyle ciddi yükselmeler görülebilir.

Selülit: Ciltte kızarıklık, şişlik, ısı artışı ve ağrının görüldüğü bir tablodur. Kabaca cildin enfeksiyonu denilebilir.

Kulak enfeksiyonu veKemik enfekisyonları

Bağırsak enfeksiyonları: Bazı bakterilerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarında yükseklik görülebilir. Bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtiler sık görülür.

Menenjit (Beyin zarı iltihabı): Bakterilerin neden olduğu menenjitlerde genellikle CRP yüksekliği görülür.

Abseler ve Verem (tüberküloz)

Eklem enfeksiyonu (septik artrit)

Kalp dokusunun enfeksiyonları: İnfektif endokardit

Açık bir yaranın enfeksiyonu: Örn: Ameliyat sonrası yaranın mikrop kapması

Bakteri kaynaklı enfeksiyonlar iltihabi bir süreci başlatırlar ve bu testte ciddi yükselmelere neden olurlar.

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