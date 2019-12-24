CRP nedir? CRP yüksekliği nedenleri ve belirtileri nelerdir?

CRP yüksekliği kan tahlillerinde en çok dikkat çeken değerler arasında yer almaktadır. CRP yüksekliği belirtileri, genellikle hoş yorumlanmazken, azalmaya başlaması ise enfeksiyonun etkisini yitirdiği anlamına gelmektedir. Peki, CRP nedir ve CRP yüksekliği belirtileri nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

CRP NEDİR?

C-Reaktif Protein (CRP), sıkça kullanılan kısaltması ile CRP, iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan ve karaciğer ile yağ hücreleri tarafından üretilen akut faz reaktanları adı verilen proteinlerden biridir.



Kanda CRP seviyesi pek çok durumda yükselebildiğinden, tek hastalığa özgül bir laboratuvar bulgusu değildir ve tanı koyma amaçlı kullanılmaz. Bu tahlilin sonuçları klinik şüpheleri destekleyici olarak veya tanısı konulmuş çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır.



Çok basitleştirirsek, yüksek CRP seviyelerinin vücutta akut iltihabi bir reaksiyon veya bir enfeksiyon olduğuna, CRP seviyelerinin azalmasının da iltihabi reaksiyonun veya enfeksiyonun azalmaya başladığına işaret ettiğini söylemek mümkündür.



Farklı ülkelerde, farklı merkezlerde yapılan araştırmalarda Hs-CRP düzeyi yüksek olanlarda kalp-damar hastalığına bağlı ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu gösteren net ve açık rakamlar bulunmaktadır.



CRP YÜKSELİĞİ NEDEN YÜKSELİR?



CRP seviyesi aşağıda bazıları listelenen pek çok durumda yükselebilir.

• Bağ dokusu hastalıkları

• Kanser

• Enfeksiyon

• İltihabi bağırsak hastalıkları

• Lupus

• Romatoid artrit

• Psoriatik artrit

• Tüberküloz