CRP nedir?
CRP nedir? CRP yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? gibi soruların yanıtı, son günlerde internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. C-reaktif protein ya da bilinen adı ile CRP, iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan ve karaciğer ile yağ hücreleri tarafından üretilen akut faz reaktanları adı verilen proteinlerden biridir. İşte, CRP hakkında merak edilen tüm detaylar...
C-reaktif protein ya da bilinen adı ile CRP, iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan ve karaciğer ile yağ hücreleri tarafından üretilen akut faz reaktanları adı verilen proteinlerden biridir.
CRP YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?
Kandaki CRP seviyesi birçok sebepten dolayı yükselebilmektedir. Bu nedenle tek hastalığa özgül bir laboratuvar bulgusu değildir. Dolayısıyla tanı koymak için kullanılmaz. Bu sebeple diğer sonuçlara bakılarak klinik şüphelerini destekleyici olarak CRP ölçümü yapılır. Ayrıca tanısı konulmuş çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır. Yani yüksek CRP seviyelerinin vücutta akut iltihabi bir reaksiyon veya bir enfeksiyon olduğuna işrettir.
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