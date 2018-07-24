CRP nedir?
CRP nedir? sorusu son günlerde yanıtı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Kısaca tanımlamak gerekirse, iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan ve karaciğer ile yağ hücreleri tarafından üretilen akut faz reaktanları adı verilen proteinlerden biridir diyebiliriz. İşte, CRP hakkında detaylar...
C-reaktif protein ya da bilinen adı ile CRP, iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan ve karaciğer ile yağ hücreleri tarafından üretilen akut faz reaktanları adı verilen proteinlerden biridir.
CRP YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?
Kandaki CRP seviyesi birçok sebepten dolayı yükselebilmektedir. Bu nedenle tek hastalığa özgül bir laboratuvar bulgusu değildir. Dolayısıyla tanı koymak için kullanılmaz. Bu sebeple diğer sonuçlara bakılarak klinik şüphelerini destekleyici olarak CRP ölçümü yapılır. Ayrıca tanısı konulmuş çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır. Yani yüksek CRP seviyelerinin vücutta akut iltihabi bir reaksiyon veya bir enfeksiyon olduğuna işrettir.
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