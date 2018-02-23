Çörek Otunun faydaları nelerdir? Çörek otu ne işe yarar?

Hamur işlerinde süsleme amacıyla kullanılan çörek otunun, sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Günümüzde alternatif tıp meraklıları tarafından araştırılan çörek otunu kalp sağlığını koruması, kanseri önlemedeki gücü, cinsel güce etkisi, damar tıkanıklığına ve sinüzite iyi gelmesi gibi birçok faydasının olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği öğrenilen çörek otunun ilaç sanayisinde de ham madde olarak kullanıldığı biliniyor. İşte çörek otunun insan sağlığına faydaları...

KALP HASTALIKLARI TEDAVİSİ: Kalp sağlığını koruyucu etkisi çörek otunun faydaları arasındadır. Çörek otu içinde bulunan Timokinon‘un kalp hastalıklarına neden olan Homosistein oranını düşürdüğü gözlemlenmiştir.

KARACİĞER KANSERİ TEDAVİSİ: Yapılan son araştırmalarda çörek otunun, karaciğeri kanserojen etkilerden koruduğu ve karaciğer kanserinin şiddetini yavaşlattığını ortaya koymuştur.

ANKSİYETE VE DEPRESYON TEDAVİSİ: Avrupa’da yapılan bir araştırmada çörek otunun alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği anlaşılmıştır. Aynı zamanda hormonları dengeleyici etkisi olduğunu, depresyondan çıkmanızı sağladığı ve anksiyete rahatsızlığını da tedavi ettiği gözlemlenmiştir.

UYKUSUZLUK PROBLEMİ: Günde bir avuç çörek otu uykusuzluk sorununuzun düzene girmesini sağlayacaktır. Stresli zamanlarda kullandığınızda sizi rahatlatacak zinde ve dinç hissetmenize yardımcı olacaktır.

ÖKSÜRÜĞE KARŞI ETKİLİ: Öksürük ve solunum yolu hastalıklarını tedavi ettiği bilinir. Cilt hastalıklarını tedavi edici özelliği vardır.

KANSERE KARŞI KORUYUCU: Çörek otu, meme ve prostat kanserini yavaşlatır, akciğer kanserine karşı koruyucudur.

İLKBAHAR ALERJİSİ İÇİN BİRE BİR: Alerji rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen çörek otu, özellikle İlkbaharda oluşan polen alerjisine karşı etkili bir gıda.

VİTAMİN ZENGİNİ: A, B, ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli bileşenleri içerir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR: Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.