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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
09.05.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Çörek otu yağının faydaları neler? Çörek otu nasıl kullanılır?

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Çörek otu yağının faydaları neler? Çörek otu nasıl kullanılır?

Genellikle hamur işlerinde kullandığımız çörek otunun pek çok kullanım alanı ve faydası var. A, B, C vitaminleri, potasyum ve değerli bileşenleri içeren çörek otu, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar. Peki, çörek otu yağının faydaları neler? Çörek otu nasıl kullanılır?

Çörek otu, Ranunculaceae familyasında, güney ve güneybatı Asya'da bulunan yıllık çiçekli bir bitkidir. N. sativa ince bölünmüş lineer yaprakları ile, 20-30 cm boyunda büyür. Çiçekler narindir ve genellikle soluk mavi ve beyaz renklidir ve beş ila on yaprakları bulunur. 

Çörek otunda neler var?

Her çekirdek gibi çörek otu çekirdeklerinde de yeteri kadar vitamin ve mineral var. Bu minik siyah taneciklerde magnezyum, çinko, selenyum gibi nadir ama önemli mineralleri, B1, B2, B6 ve diğer vitaminleri ihtiva ediyor.

Ama çörek otunun sahip olduğu vitamin ve minerallerin diğer çekirdeklerden daha fazla olduğunu söylemek biraz zor. Bu lezzetli siyah taneciklerin esas gücü içindeki bileşiklerden özellikle de timokinonlardan geliyor.

Çörek otu nelerde kullanılabiliyor?

Orta Asya, Anadolu ve Orta Doğu, Kafkas bölgelerinde çörek otu ekmeklere, salatalara ve başka yiyeceklere eklendiği gibi soğuk sıkım yağından da istifade ediliyor. Ayrıca öğütülmüş, toz haline getirilmiş çörek otu bala, salatalara eklenerek de kullanılabiliyor.

ÇÖREK OTU FAYDALARI

Ciltte meydana gelen doğum lekeleri, sivilce, cilt yaraları sonrasında oluşan lekelerin üzerinde etkilidir. Çörek otu, ciltte meydana gelen mantar, egzama için iyileştiricidir.

Cilt gerginleştirme özelliği ile cildi sıkılaştırır ve güzelleştirir. Ciltte biriken ölü derinin atılmasına yardımcı olur.

Saçın dökülmesini ve beyazlamasını önler, masaj yaparak uygulanır. Ayrıca Çörek otu yağının zayıflatma etkisi de vardır.

Bağırsakları yağlayıcı özelliği sayesinde besinler hızlı atılır. Ayrıca çörek otu yağının posası gübre olarak kullanılır, hayvanlara yem olarak verilir.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.

Yeni doğum yapmış annelerde süt artışı sağlar.

Eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir.

 

 

 

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