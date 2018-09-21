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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
Buse ÖZEL / DHA
21.09.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

"Çocuklar için en iyi kahvaltı menemen"

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"Çocuklar için en iyi kahvaltı menemen"

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile okul kantinleri ve beslenme de gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, sabah kahvaltısı için en iyi seçeneğin menemen olduğunu söyledi. Kahvaltıda karbonhidratlı besinlerin öğrencilerin kan şekerini düşürmesi nedeniyle konsantrasyon bozukluğuna neden olacağını belirten Prof. Dr. Uludüz, "En iyi seçenek menemen. Birçok yeşillik, protein, yumurta var. Yanında süt ile birlikte tüketilebilir" dedi. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Serkan Tutar ise çocukların beslenme çantası hazırlanırken içine mutlaka kuru meyve koyulması gerektiğinin altını çizdi. Diyetisyen Tutar, bir araştırmaya göre Türkiye'deki çocukların yüzde 50'sinin sabah kahvaltı yapmadığını ifade etti.

"KAHVALTIYI EVDE YAPTIRIN"

Çocukların kahvaltıyı mutlaka evinde yapması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Derya Uludüz, "Sabah kahvaltı etmeden asla çocuklarımızı evden göndermemeliyiz. Çünkü kahvaltısı protein ağırlıklı olmalı. Bir yumurta mutlaka vermelisiniz. Yanında da süt olabilir. En güzel kahvaltı aslında menemen. Her türlü yeşillik var. Protein ağırlıklı ve yumurtası da var. Süt yerine bir bardak açık çay da verebilirsiniz. Bir dilim küçük ekmek de verebilirsiniz ama karbonhidrat ağırlıklı asla olmamalı. Siz kahvaltı vermediğinizde çocuğunuz gidip kantinden simit, poğaça, tost yiyor. Bunlar da kan şekerini yarım saat içinde düşürerek, çocuklar derse girdiğinde halsizlik, uyku hali ve konsantrasyon bozukluğuna neden oluyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUKLARIN YÜZDE 50'Sİ SABAH KAHVALTI YAPMIYOR"

Klasik Türk kahvaltısının sabah kahvaltısı için ideal olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Serkan Tutar ise şunları söyledi:

"Türkiye'deki her 10 çocuktan 5 ya da 6'sının kahvaltı yaptığı, yüzde 50'sine yakın bir oranda çocukların kahvaltı yapmadığı biliniyor. Özellikle bizim klasik kahvaltı dediğimiz peynir çeşitleri, yumurta, omlet, menemen, sebzeli omlet olarak çocuklarınıza sunabilirsiniz. Sabah kahvaltısında karbonhidrat kaynağı olarak da tam tahıllı ekmekler tüketilebilir ya da meyve tercih edilebilir. Miktarı ya da sıklığına dikkat edilmesi şartıyla pekmez ve bal da tercih edilebilir. Sabah kahvaltısı özellikle çocuğun gün içindeki konsantrasyonunu etkilediğinden çocuğun dersindeki başarısını da arttırıyor. Sabah kahvaltısında karbonhidrat ağırlıklı, poğaça, simit olan bir kahvaltı çocuğun konsantrasyonunu hızlıca düşüreceği için çocuğun uykusunun gelmesine ve başarısının da düşmesine neden oluyor."

"PAKETLİ GIDALAR ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNE ZEMİN HAZIRLIYOR"

Paketli gıdaların çocukluk çağı obezitesine zemin hazırladığını belirten Tutar, "Çocukların beslenme çantasını kendi hazırlayan ailelerde özellikle kuru yemiş ve kuru meyveyi koymaları çok önemli.  Bunlarda eksiklik olduğu zaman çocuklar kantinde daha sağlıksız, paketli ürünlere yönelmeler oluyor. Paketli ürünler de hem çocukluk çağı obezitesinin, hem kilo alımının, hem karaciğer yağlanmasının, insülin direncinin bu seviyelere çıkmasının, şeker hastalığının sebeplerinden bir tanesidir" dedi.

 

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