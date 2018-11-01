Çiriş otu nedir? Çiriş otunun faydaları neler?
İlkbahar mevsiminde dağlarda yetişen ve yöresel yemeklerde kullanılan çiriş otunun faydaları ve nelere iyi geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek kesimlerde yetişen ve kendine has bir kokusu olan çiriş otu, Anadolu'nun farklı yerlerinde severek tüketiliyor. Peki, çiriş otu nedir? Çiriş otunun faydaları neler?
Çiriş ya da çiriş otu Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsinin oluşturan bitki türlerinin ortak adıdır. Mart ve Nisan aylarında yeşil yaprakları topraktan yeni çıkarken dağlardan toplanan çiriş otu sebze olarak satılır ve çok miktarda tüketilir. Çirişli börek, çorba, sulu yemek ve pilav yapılır. Kendine has bir kokusu vardır. Türkiye’de birçok yörede yetiştiği bilinen çiriş otu daha çok Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde yetişir. İşte, çiriş otunun faydaları...
Çiriş otunun halk arasında birçok hastalığa iyi geldiğine inanılır. Çiriş otunun tedavisinde faydası olduğu düşünülen durumlar şunlardır;
C VİTAMİNİ ZENGİNİ: C vitamini bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır.
SÜT ARTTIRICI: Emziren annelerin sütlerinin artmasına yardımcı olur.
REGL DÜZENSİZLİĞİNE ÇARE: Kadınlarda regl düzensizliğini karşı faydalıdır.
İDRAR SÖKTÜRÜCÜ: İdrar söktürücü etkisi vardır.
SAÇLARI GÜRLEŞTİRİR: Saç kırana iyi gelir ve saçları güçlendirir.
EGZAMA TEDAVİSİNDE ETKİLİ: Egzamanın tedavi sürecinde katkı sağlar.
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